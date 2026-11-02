Emotivo reencuentro entre Tangui Binnier y el hijo de una víctima: "Gracias Tangui, ayudaste a mi padre a salir y gracias a Dios está vivo"

Tangui Binnier viajaba en el tren Iryo junto a su padre cuando se produjo el trágico accidente de trenes en Urda. Ambos salieron ilesos y ayudaron a los pasajeros más afectados. La semana pasada en Espejo Público y nos emocionó a todos contando cómo fueron los primeros momentos tras el accidente. Publicamos su intervención en la cuenta de TikTok de Espejo Público y un usuario escribió este comentario: "Gracias Tangui, ayudaste a mi padre a salir y gracias a Dios está vivo. Te mando un abrazo enorme". Hoy en Espejo Público hemos puesto en contacto a Tangui con ese usuario.

Se llama Marcos y es el hijo de Federico, una de las víctimas a las que ayudó a rescatar, que iba en el vagón número 8 del tren Iryo accidentado en Urda. Tangui ha ido incluso a visitarles: "Estoy muy feliz de ver que se encontraba mejor, que tenía ánimos. Les di un gran abrazo y fue algo muy especial". Marcos, el hijo de Federico, asegura que "estamos mucho más tranquilos. La visita de Tangui nos vino súper bien, nos hizo ilusión y fue un momento muy bonito".

"Lo primero que dijo mi padre es que quería encontrar a este chaval para invitarle a algo y agradecérselo”

Tangui nos ha relatado cómo "desde el principio Fede me dijo que quería ponerse en contacto con su familia, me dio el número de su esposa y fue la primera llamada que hicimos. Llamé 3 veces, la última para decirles a qué hospital iba Fede".

Marcos ha aprovechado para anunciar que su padre "está bien, ya está en planta, en traumatología" y reconoce que "fue un milagro". De hecho, lo primero que les dijo Federico "es que quería encontrar a este chaval para invitarle a algo y agradecérselo" porque Marcos reconoce que "gracias a Tangui pudimos saber a dónde iba nuestro padre".

"Mi padre está bien, ya está en planta. Fue un milagro”

Otro posible reencuentro

Tras el brutal accidente, Marcos y su hermana Alicia nos ha relatado cómo su padre "tiene muchas imágenes en su cabeza" pero hay una en especial que no se le va de la cabeza: "Después del golpe había una mujer rezando, le agarró la mano a mi padre y se pusieron a rezar juntos. Y mi padre pregunta mucho por esa mujer".

Una mujer que es posible que Tangui les ayude también a localiza: "Mi padre se metió en ese vagón y pasó tiempo con quien intuyo que fue ella. Estoy esperando que me confirme si es ella. Cuando lo sepa, les escribiré un mensaje para que se quede tranquilo".

Tangui ha querido aprovechar también para reconocer la labor de todos los que estuvieron ayudando el día del accidente: "Quiero agradecer a la Guarida Civil, a la gente del pueblo de Urda, el SAMUR… No sé lo que son superhéroes pero ellos son increíbles".

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