Paul Alone desata la euforia en La ruleta de la suerte tras el acierto en tiempo récord de Cris

Jorge Fernández se ha encargado de presentar al vocalista al que iban a poner voz desde la banda de La ruleta de la suerte, sorprendido por el juego de palabras internacional del artista: “Esta bien lo que ha hecho, porque se llama Pablo Sola y le ha dado un poquito así de ‘english’ y se llama Paul Alone”.

Cris no ha necesitado más de cinco letras en el panel de Brian para dar al pulsador y resolver la Prueba de Velocidad. Una rapidez que le ha permitido enfundarse los primeros 100€ del día con la estrofa “Te he querido tanto, tanto, tanto”.

Así, Joaquín Padilla y su grupo comenzaba una eufórica interpretación en directo. Al concluir, el cantante exclamaba un claro “me encanta”, ante lo que el presentador ha reaccionado poniendo palabras a lo evidente: “No se os nota, ni nada”.

“Lo hemos gozado de lo lindo”, continuaba Padilla. Una alegría que se ha extendido a Brian, quien dejaba claro que él “lo disfruta al máximo”. ¿Quieres ver la actuación completa? ¡Dale play al vídeo de arriba!