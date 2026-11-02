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Mejores momentos | 2 de noviembre

Cris se arriesga en el Panel con Bote de La ruleta de la suerte: “Mi madre me va a matar”

Cris tenía ya 575€ acumulados en el marcador; sin embargo, en un acto de valentía, ha decidido seguir tirando para tratar de caer en el Bote. ¿Lo habrá conseguido?

Cris se arriesga en el Panel con Bote de La ruleta de la suerte: “Mi madre me va a matar”

Cris se arriesga en el Panel con Bote de La ruleta de la suerte: “Mi madre me va a matar”

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Borja Tamayo
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El Panel con Bote es el panel más esperado de La ruleta de la suerte. Y es que los concursantes no solo se pueden llevar el dinero acumulado en el marcador, sino también todo lo que cae en un Bote que parte de nada menos que 1.000€. Sin embargo, bien sabido es que la avaricia rompe el saco.

Paul Alone desata la euforia en La ruleta de la suerte tras el acierto en tiempo récord de Cris

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Cris ha jugado esta prueba a la perfección, sumando 575€ que irían directamente a su bolsillo en caso de resolver el panel. No obstante, la tentación del Bote estaba dando vueltas y Jorge Fernández la ha querido guiar para aplicar la mejor estrategia de cara a caer en la preciada casilla dorada.

“Mi madre me va a matar”, exclamaba Cris justo antes de tirar “solo una vez más”. La ruleta ha girado y girado, creando una enorme expectación entre los allí presentes. Finalmente, ha ido a parar a la casilla de 25€ y las dudas sobre si volver a lanzar o no se ponían de nuevo sobre la mesa.

De hecho, la estrategia de Jorge se basaba en tirar una segunda vez para así tratar de llegar al Bote de 1.800€. Aunque, en un acto de prudencia, Cris ha apostado por lo seguro y se ha enfundado los 650€ que había logrado acumular. ¿Qué habrías hecho tú? Vuelve a ver la prueba en el vídeo de arriba y saca tus propias conclusiones.

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