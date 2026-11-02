Mejores momentos | 2 de noviembre
Cris se arriesga en el Panel con Bote de La ruleta de la suerte: “Mi madre me va a matar”
Cris tenía ya 575€ acumulados en el marcador; sin embargo, en un acto de valentía, ha decidido seguir tirando para tratar de caer en el Bote. ¿Lo habrá conseguido?
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El Panel con Bote es el panel más esperado de La ruleta de la suerte. Y es que los concursantes no solo se pueden llevar el dinero acumulado en el marcador, sino también todo lo que cae en un Bote que parte de nada menos que 1.000€. Sin embargo, bien sabido es que la avaricia rompe el saco.
Cris ha jugado esta prueba a la perfección, sumando 575€ que irían directamente a su bolsillo en caso de resolver el panel. No obstante, la tentación del Bote estaba dando vueltas y Jorge Fernández la ha querido guiar para aplicar la mejor estrategia de cara a caer en la preciada casilla dorada.
“Mi madre me va a matar”, exclamaba Cris justo antes de tirar “solo una vez más”. La ruleta ha girado y girado, creando una enorme expectación entre los allí presentes. Finalmente, ha ido a parar a la casilla de 25€ y las dudas sobre si volver a lanzar o no se ponían de nuevo sobre la mesa.
De hecho, la estrategia de Jorge se basaba en tirar una segunda vez para así tratar de llegar al Bote de 1.800€. Aunque, en un acto de prudencia, Cris ha apostado por lo seguro y se ha enfundado los 650€ que había logrado acumular. ¿Qué habrías hecho tú? Vuelve a ver la prueba en el vídeo de arriba y saca tus propias conclusiones.
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