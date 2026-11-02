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Mejores momentos | 2 de noviembre

Sandra Sánchez, campeona olímpica, sorprende al irrumpir en el plató y presentar Karateka

Sandra Sánchez, campeona olímpica en la que se basa la película Karateka, ha entrado en el plató de La ruleta de la suerte para presentar la cinta y compartir lo emocionante que está resultando toda esta aventura cinematográfica.

Sandra Sánchez, campeona olímpica, sorprende al irrumpir en el plató y presentar Karateka

Sandra Sánchez, campeona olímpica, sorprende al irrumpir en el plató y presentar Karateka

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Borja Tamayo
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La Prueba de Velocidad de La ruleta de la suerte traía un mensaje oculto de índole cinematográfica. Y es que, con la pista “Campeona olímpica”, Gonzalo ha sabido desvelar el panel de Brian al adivinar “Karateka, la película sobre Sandra Sánchez”.

Acto seguido, Jorge Fernández ha dado una más que celebrada noticia. La propia karateka ha entrado en el plató con la medalla que consiguió en Tokio, explicando el bonito momento por el que está pasando con su salto al séptimo arte: “Uno nunca imagina que van a hacer una película sobre su vida”.

“La gente va a entender que no es solo de karate, que no es una historia de deporte”, continuaba: “Habla de aventura, habla de amistad, habla de confianza y también habla de amor”. Un “amor propio” y, por supuesto, “amor a la pareja”; haciendo así referencia a su marido y entrenador Jesús del Moral.

Karateka llegó a los cines el viernes 30 de octubre y en La ruleta de la suerte han tenido el placer de contar con su protagonista en primera persona. Si también quieres disfrutar de este mágico momento, puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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