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“Jugosa, fácil y para dar envidia”: Receta de cabeza de lomo asada de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha preparado una jugosa cabezada de lomo asado con patatas y chalotas en tan solo tres pasos. ¡No te pierdas la receta!

Receta de cabeza de lomo asada de Karlos Arguiñano

“Jugosa, fácil y para dar envidia”: Receta de cabeza de lomo asada de Karlos Arguiñano

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Borja Tamayo
Publicado:

Parece mentira que un plato tan delicioso como lo es la cabezada de lomo asado con patatas y chalota sea también tan fácil de preparar. Y es que, en tan solo tres pasos, Karlos Arguiñano ha puesto a punto esta deliciosa receta que todo el mundo puede aprender a cocinar.

Ingredientes (4 p.)

  • ½ cabezada de lomo de cerdo (750 g)
  • 3 patatas
  • 12 chalotas
  • 3 dientes de ajo
  • 250 ml de vino blanco
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • 2 ramas de romero
  • perejil

Elaboración

Pela las patatas, cáscalas en trozos regulares y ponlas en una fuente apta para el horno. Pela las chalotas e introdúcelas en la fuente. Añade los ajos pelados y troceados. Sazona y moja con un chorro de aceite de oliva. Mezcla bien.

Pela los ajos e introducelos con las patatas
Pela los ajos e introducelos con las patatas | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Sazona la pieza de carne y dórala a fuego vivo hasta que coja color por todos los lados. Pasa la carne a la fuente y moja con el vino blanco. Coloca encima el romero.

Vierte vino blanco
Vierte vino blanco | antena3.com

Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 1 hora.

Vigila la carne de vez en cuando y, si se seca, añade agua. A mitad de cocción, puedes darle la vuelta. Retira la carne del horno y deja que repose durante unos minutos. Mientras tanto, pasa el resto (las patatas y las chalotas) a una sartén y deja que reduzca durante 5-6 minutos. Espolvorea con perejil picado.

Corta la carne en filetes (un poco gruesos), sirve 3-4 en cada plato y acompaña con las patatas y las chalotas. Decora el plato con una hoja de perejil.

Consejo

Sellar la carne en la sartén antes de hornearla es un paso fundamental para aprovechar al máximo su propia grasa infiltrada y que los jugos se queden concentrados dentro de la pieza.

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