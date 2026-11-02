En tierra lejana | Avance
¿Tendrá Boran que renunciar a Alya? Esta noche, ella deja claro que no piensa abandonar a Cihan
Sadakat quiere que Boran pueda recuperar su lugar junto a Alya y su hijo, pero la doctora se niega a renunciar a su nueva vida. Cansada de que decidan por ella, deja claro que sus sentimientos por Cihan no van a cambiar.
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Alya se enfrenta a Sadakat por impedir que Boran vea a Cihan Deniz sin pensar en cómo puede afectar al pequeño. La matriarca insiste en que Boran lleva un año entero echando de menos a su hijo, pero Nare y Kaya también le recuerdan que la familia todavía está asimilando su despertar y que no pueden olvidar que el niño cree que su padre ha muerto.
La tensión aumenta cuando Sadakat cuestiona que Cihan ya le haya contado a Boran que está casado con Alya. La doctora, sin embargo, no está dispuesta a dar marcha atrás ni a permitir que nadie decida por ella. “Yo estoy enamorada de Cihan”, sentencia, dejando claro que Boran sigue siendo el padre de su hijo, pero ya no es su marido.
Alya quiere hablar con Boran y resolver entre los tres todo lo que ha cambiado desde que él cayó en coma. Ni Sadakat ni nadie más va a elegir con quién debe estar. ¿Aceptará Boran que Alya ha rehecho su vida con Cihan?
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Esta noche, a las 23 horas, en En tierra lejana. Y ya disponible en atresplayer.
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