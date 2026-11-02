Jorge Buxadé (Vox): "En España solo funciona el Partido Socialista como agencia de colocación de empleo"

Tras el accidente ferroviario en Urda, las últimas encuestas apuntan a un descalabro del PSOE y, Vox observa un aumento en votos tras la tragedia. Jorge Buxadé, diputado en el Parlamento Europeo por Vox, ha criticado en 'Espejo Público' al Gobierno y su gestión.

"Ya se ha escuchado como Sánchez y Puente dicen que es inasumible estas dos tragedias ferroviarias, por ello, tienen que dimitir y no echarle las culpas a un trabajador. Son dos tragedias humanas inasumibles y la convicción de que nuestras infraestructuras ferroviarias están en una situación de riesgo", relata Buxadé.

Buxadé asegura que seguramente no vayan a asumir las responsabilidades políticas, pero "las penales sí, porque hay decenas de muertos y heridos y el pueblo español exige que respondan ante los tribunales".

"Desprecian a los españoles"

El diputado por Vox afirma que lo que hace el Gobierno es un desprecio absoluto a los españoles: "Han tenido fondos europeos que no se han destinado, falta plantilla, se han puesto a colocar a sus amigotes en Renfe y Adif. En España solo funciona el partido socialista como agencia de colocación de empleo. Es el peor gobierno de nuestra historia".

Buxadé ha cargado duramente contra el Gobierno y les ha reprochado que los servicios del país estén colapsados: "Los puertos, las presas, no funciona nada, es una vergüenza que ahora salga Sánchez a prometer escudos sociales, esto se podría haber parado".

¿Cuál es la solución?

Susanna Griso cómo última pregunta ha querido que Buxadé le explique cómo se soluciona todo esto, y el diputado lo ha resumido: "Pretenden echarle la culpa ahora a los españoles, pero no, nosotros tenemos la responsabilidad de el día 29 de noviembre, pensar en la España que queremos y dejar de lado a esta España de la catástrofe y hablar de otra", finaliza.

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