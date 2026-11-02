CRÍTICAS AL GOBIERNO
Jorge Buxadé (Vox): "En España solo funciona el Partido Socialista como agencia de colocación de empleo"
El diputado en el Parlamento Europeo por Vox, ha criticado al actual Gobierno socialista tras el accidente ferroviario en Urda y ha pedido explicaciones y dimisiones cuanto antes.
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Tras el accidente ferroviario en Urda, las últimas encuestas apuntan a un descalabro del PSOE y, Vox observa un aumento en votos tras la tragedia. Jorge Buxadé, diputado en el Parlamento Europeo por Vox, ha criticado en 'Espejo Público' al Gobierno y su gestión.
"Ya se ha escuchado como Sánchez y Puente dicen que es inasumible estas dos tragedias ferroviarias, por ello, tienen que dimitir y no echarle las culpas a un trabajador. Son dos tragedias humanas inasumibles y la convicción de que nuestras infraestructuras ferroviarias están en una situación de riesgo", relata Buxadé.
Buxadé asegura que seguramente no vayan a asumir las responsabilidades políticas, pero "las penales sí, porque hay decenas de muertos y heridos y el pueblo español exige que respondan ante los tribunales".
"Desprecian a los españoles"
El diputado por Vox afirma que lo que hace el Gobierno es un desprecio absoluto a los españoles: "Han tenido fondos europeos que no se han destinado, falta plantilla, se han puesto a colocar a sus amigotes en Renfe y Adif. En España solo funciona el partido socialista como agencia de colocación de empleo. Es el peor gobierno de nuestra historia".
Buxadé ha cargado duramente contra el Gobierno y les ha reprochado que los servicios del país estén colapsados: "Los puertos, las presas, no funciona nada, es una vergüenza que ahora salga Sánchez a prometer escudos sociales, esto se podría haber parado".
¿Cuál es la solución?
Susanna Griso cómo última pregunta ha querido que Buxadé le explique cómo se soluciona todo esto, y el diputado lo ha resumido: "Pretenden echarle la culpa ahora a los españoles, pero no, nosotros tenemos la responsabilidad de el día 29 de noviembre, pensar en la España que queremos y dejar de lado a esta España de la catástrofe y hablar de otra", finaliza.
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