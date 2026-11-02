“¡Qué ensalada más graciosa!”: Joseba enseña a Karlos Arguiñano esta receta de cogollos con tomate y langostinos

Una de las principales ventajas de la ensalada es su versatilidad y Joseba Arguiñano lo ha vuelto a demostrar. Su receta de cogollos con tomate y langostinos está para chuparse los dedos y su padre Karlos era casi incapaz de resistir la tentación de hincar el diente. ¡No te la pierdas!

Ingredientes (4 p.)

6 cogollos de Tudela

12 langostinos

3 tomates rama

2 dientes de ajo

1 huevo

1 cucharada de zumo de limón

1 cucharada de uvas pasas

1 cucharada de perejil picado

1 cucharada de cebollino picado

1 cucharada de menta picada

30 g de mezcla de frutos secos tostados (avellanas, pipas de girasol, semillas de calabaza, sésamo...)

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil para decorar

Elaboración

Pela los langostinos. Reserva las cabezas y las cáscaras por un lado y los cuerpos por otro.

Calienta unos 150 ml de aceite en un cazo. Pela y trocea los ajos, introdúcelos en el aceite y deja que se doren. Después, pásalos al vaso de la batidora y resérvalos. Introduce las cabezas y las cáscaras de los langostinos. Aplástalas para que suelten bien el jugo.

Deja que se doren las cascaras | antena3.com

Pon el aceite de langostinos en el vaso de la batidora con un huevo y los ajos. Tritura sin mover el brazo batidor hasta que emulsione y después con suaves movimientos de arriba abajo hasta conseguir una salsa homogénea. Reserva.

Pela y trocea los tomates y ponlos en un bol. Agrega los frutos secos, el perejil picado, el zumo de limón, la menta, el perejil picado y las uvas pasas.

Emulsiona la salsa | antena3.com

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Trocea los langostinos y saltéalos durante 1-2 minutos. Incorpóralos al tomate.

Limpia los cogollos y córtalos en juliana gruesa.

Reparte los cogollos en los platos y extiende por encima la ensalada de tomate. Moja con la emulsión de langostinos. Decora con perejil.

Consejo

Aunque compres los frutos secos ya tostados, puedes pasarlos por una sartén sin nada de aceite a fuego medio durante 1 o 2 minutos justo antes de añadirlos a la ensalada. Al calentarse, liberan sus aceites esenciales, huelen increíble y multiplican su crujiente.