Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

DELICIOSA

“¡Qué ensalada más graciosa!”: Joseba enseña a Karlos Arguiñano esta receta de cogollos con tomate y langostinos

Joseba Arguiñano ha preparado una exquisita ensalada de cogollos con tomate y langostinos que ha dejado alucinado a su padre Karlos: “¡Qué graciosa!”. ¿Quieres aprender a prepararla? Apunta bien la receta.

Joseba enseña a Karlos Arguiñano esta receta de cogollos con tomate y langostinos

“¡Qué ensalada más graciosa!”: Joseba enseña a Karlos Arguiñano esta receta de cogollos con tomate y langostinos

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Una de las principales ventajas de la ensalada es su versatilidad y Joseba Arguiñano lo ha vuelto a demostrar. Su receta de cogollos con tomate y langostinos está para chuparse los dedos y su padre Karlos era casi incapaz de resistir la tentación de hincar el diente. ¡No te la pierdas!

Ingredientes (4 p.)

  • 6 cogollos de Tudela
  • 12 langostinos
  • 3 tomates rama
  • 2 dientes de ajo
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de zumo de limón
  • 1 cucharada de uvas pasas
  • 1 cucharada de perejil picado
  • 1 cucharada de cebollino picado
  • 1 cucharada de menta picada
  • 30 g de mezcla de frutos secos tostados (avellanas, pipas de girasol, semillas de calabaza, sésamo...)
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • perejil para decorar

Elaboración

Pela los langostinos. Reserva las cabezas y las cáscaras por un lado y los cuerpos por otro.

Calienta unos 150 ml de aceite en un cazo. Pela y trocea los ajos, introdúcelos en el aceite y deja que se doren. Después, pásalos al vaso de la batidora y resérvalos. Introduce las cabezas y las cáscaras de los langostinos. Aplástalas para que suelten bien el jugo.

Deja que se doren las cascaras
Deja que se doren las cascaras | antena3.com

Pon el aceite de langostinos en el vaso de la batidora con un huevo y los ajos. Tritura sin mover el brazo batidor hasta que emulsione y después con suaves movimientos de arriba abajo hasta conseguir una salsa homogénea. Reserva.

Pela y trocea los tomates y ponlos en un bol. Agrega los frutos secos, el perejil picado, el zumo de limón, la menta, el perejil picado y las uvas pasas.

Emulsiona la salsa
Emulsiona la salsa | antena3.com

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Trocea los langostinos y saltéalos durante 1-2 minutos. Incorpóralos al tomate.

Limpia los cogollos y córtalos en juliana gruesa.

Reparte los cogollos en los platos y extiende por encima la ensalada de tomate. Moja con la emulsión de langostinos. Decora con perejil.

Consejo

Aunque compres los frutos secos ya tostados, puedes pasarlos por una sartén sin nada de aceite a fuego medio durante 1 o 2 minutos justo antes de añadirlos a la ensalada. Al calentarse, liberan sus aceites esenciales, huelen increíble y multiplican su crujiente.

Receta de cabeza de lomo asada de Karlos Arguiñano

“Jugosa, fácil y para dar envidia”: Receta de cabeza de lomo asada de Karlos Arguiñano

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Publicidad

Programas

Cris se arriesga en el Panel con Bote de La ruleta de la suerte: “Mi madre me va a matar”

Cris se arriesga en el Panel con Bote de La ruleta de la suerte: “Mi madre me va a matar”

Preguntas de los expertos

Los expertos responden a las preguntas sobre el trágico suceso en Urda: "¿Por qué no freno el AVE el segundo sistema de seguridad?"

Sandra Sánchez, campeona olímpica, sorprende al irrumpir en el plató y presentar Karateka

Sandra Sánchez, campeona olímpica, sorprende al irrumpir en el plató y presentar Karateka

Paul Alone desata la euforia en La ruleta de la suerte tras el acierto en tiempo récord de Cris
Mejores momentos | 2 de noviembre

Paul Alone desata la euforia en La ruleta de la suerte tras el acierto en tiempo récord de Cris

Laura ferroviaria
TRAGEDIA FERROVIARIA

Laura Higuera, controladora ferroviaria: "Curioso que los sistemas de seguridad queden relegados a que una persona diga una palabra"

Joseba enseña a Karlos Arguiñano esta receta de cogollos con tomate y langostinos
DELICIOSA

“¡Qué ensalada más graciosa!”: Joseba enseña a Karlos Arguiñano esta receta de cogollos con tomate y langostinos

Joseba Arguiñano ha preparado una exquisita ensalada de cogollos con tomate y langostinos que ha dejado alucinado a su padre Karlos: “¡Qué graciosa!”. ¿Quieres aprender a prepararla? Apunta bien la receta.

Aguirre en Espejo
¿DIMISIÓN DE PUENTE?

Esperanza Aguirre carga contra el Gobierno y Pedro Sánchez: "Puente tiene la orden directa de cubrirle las espaldas al presidente"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado la gestión del ministro Óscar Puente tras lo sucedido en Toledo y asegura que "el jefe decide todo", dirigiéndose a Pedro Sánchez.

Receta de cabeza de lomo asada de Karlos Arguiñano

“Jugosa, fácil y para dar envidia”: Receta de cabeza de lomo asada de Karlos Arguiñano

Buxadé Vox en espejo

Jorge Buxadé (Vox): "En España solo funciona el Partido Socialista como agencia de colocación de empleo"

Emotivo reencuentro entre un superviviente y el hijo de una víctima: “Gracias Tangui, ayudaste a mi padre a salir y gracias a Dios está vivo”

Emotivo reencuentro entre Tangui Binnier y el hijo de una víctima: "Gracias Tangui, ayudaste a mi padre a salir y gracias a Dios está vivo"

Publicidad