Los cinco mejores momentos de las primeras Batallas de La Voz: ¡vota por tu favorito!

Las Batallas de La Voz han comenzado por todo lo alto. Los coaches se han enfrentado a sus primeras decisiones difíciles y los talents han demostrado que la música también puede unirles, incluso cuando tienen que competir entre ellos.

Desde la sorpresa de los 56 talents a Pablo López hasta las lágrimas de Lola Índigo, pasando por una promesa de Melendi y el lado más divertido de Mika. Hemos seleccionado los cinco momentazos de la gala, pero ahora te toca decidir a ti: ¿cuál ha sido tu favorito? ¡Vota por el mejor momento de las primeras Batallas!