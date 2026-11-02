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Los cinco mejores momentos de las primeras Batallas de La Voz: ¡vota por tu favorito!

Las primeras Batallas de La Voz nos han dejado lágrimas, sorpresas y momentos inolvidables. Repasamos los cinco mejores momentos de la noche. ¡Vota por tu favorito!

Lola Índigo en las batallas de La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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Las Batallas de La Voz han comenzado por todo lo alto. Los coaches se han enfrentado a sus primeras decisiones difíciles y los talents han demostrado que la música también puede unirles, incluso cuando tienen que competir entre ellos.

Desde la sorpresa de los 56 talents a Pablo López hasta las lágrimas de Lola Índigo, pasando por una promesa de Melendi y el lado más divertido de Mika. Hemos seleccionado los cinco momentazos de la gala, pero ahora te toca decidir a ti: ¿cuál ha sido tu favorito? ¡Vota por el mejor momento de las primeras Batallas!

Ranking primeras batallas de La Voz

  1. 1

    Los talents sorprenden a los coaches cantando ‘102 segundos’

    Las Batallas han comenzado con una sorpresa muy especial. Los 56 talents de La Voz se han unido sobre el escenario para interpretar ‘102 segundos’, la canción que Pablo López compuso para el programa.

  2. 2

    Lola Índigo se derrumba ante una de sus decisiones más difíciles

    La coach ha tenido que elegir entre Kika Cardoso y Rubén, que han protagonizado una actuación llena de energía con ‘ The Time of My Life’. Lola no ha podido contener las lágrimas al enfrentarse a la decisión de despedirse de uno de sus talents. Finalmente, ha elegido a Kika para continuar en su equipo, dejando uno de los momentos más emocionantes de la noche.

  3. 3

    Vanesa Martín se deja llevar por la emoción

    Vanesa Martín se ha estrenado como quinta coach por todo lo alto. La artista ha salvado a un talent de cada equipo que el coach no ha elegido. En el equipo de Pablo, Vanesa no pudo esperar, y le comunicó antes de tiempo a Adriana que se quedaría con ella. Un momento que demostró la gran estrategia de Pablo López.

  4. 4

    Mika, diseñador de Eva González en La Voz

    La presentadora ha dejado a todos sin palabras al descubrir quién estaba detrás de su vestuario. Mika ha explicado el emotivo motivo por el que comenzó a confeccionar ropa.

  5. 5

    Melendi se compromete a grabar un disco a una talent

    Melendi ha vuelto a demostrar lo mucho que se implica con los artistas. Durante una de las batallas de Pablo, el asturiano se ha comprometido a grabar una canción con el talent que el malagueño no eligiese como ganador de la batalla.

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