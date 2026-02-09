Las lágrimas de Elisa Mouliaá por la última decisión de la Fiscalía sobre Errejón: "Partiendo de sus palabras, no hubo consentimiento"

La Fiscalía considera que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Mouliaá contra Errejón y que "no son constitutivos de delito". Además, apunta que el encuentro sexual terminó cuando Elisa le pidió que parase. Una información que conocemos después de saber que Mouliaá ha retirado la denuncia contra el líder de Más Madrid.

Elisa Mouliaá ha llamado a Espejo Público para explicar el porqué de sus últimas acciones, así como de las anteriores, envueltas en una gran polémica casi desde el primer momento en que se conoció la denuncia. La actriz está muy sorprendida porque en el primer escrito de la Fiscalía se le acusaba y en este último se le absuelve. Le sorprende porque ha habido una fase de instrucción muy rigurosa en la que la acusación presentó todas las pruebas, según afirmaba ella.

"Hay una pericial buenísima que se demuestra partiendo de la declaración de Errejón. Partiendo de sus palabras, no hubo consentimiento. Les sorprende que probando que no hubo consentimiento la Fiscalía primero le acusa y luego le absuelva", decía la actriz.

"No pensaba que fuera un depredador sexual"

Asegura que se vio abocada a hablar por puro deber moral cuando todo explotó por la denuncia y este señor dimitió. Insiste Mouliaá que en un primer momento permaneció en silencio porque no pensaba que fuera un depredador sexual. Sin embargo afirma que se decidió a actuar cuando fue conocedora de otros casos, de los que además dice contar con los testimonios: "Yo tuve que decir que eso no era falso, yo tuve que decir que a mí me hizo eso, que me sentí realmente acosada aquella noche".

"Llegados a este punto estoy harta"

Mouliaá que asegura haber llegado al límite de sus fuerzas expresaba que le ha resultado "muy duro luchar contra la opinión pública", y defiende que su intención era la de apoyar a las demás -presuntas- víctimas: "Que todo lo que había explotado era verdad y a mí me hizo eso".

Ese límite sobrepasado sería la razón que la llevó a retirar su denuncia contra Errejón, pese al consejo contrario de su abogado, sin emabargo insistía con su versión de los hechos y las acusaciones sobre el político: "Le conté a mi abogado que yo me quería retirar porque yo no puedo más. Estoy harta de llevar esto sola cuando sé que hay más víctimas y ninguna da el paso".

"Yo desde luego no consentí. No sé si esos hechos son delinquibles. No sé si es delito o no es delito, estamos ya todos confundidísimos con este tema del consentimiento", decía poniendo e manifiesto la incertidumbre en la que se encuentra la propia actriz.

