Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los detalles de la relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera

El mundo del corazón está revolucionado ante la primera pareja del año: Tamara Gorro y Cayetano Rivera. Según ha confirmado nuestra colaboradora Isabel González en Libertad Digital, ambos están juntos desde hace varios meses.

La pareja ha pasado unos días en Dubái junto a unos amigos en común. Pese a que la influencer ha tratado de mantener la identidad de su acompañante en secreto, no han podido evitar ser captados juntos y en actitud cómplice.

La noticia ha generado multitud de reacciones, especialmente en el entorno de la pareja. ¿Estamos ante el romance del año? ¡Te lo contamos todo, a partir de las 17:00h en Antena 3!