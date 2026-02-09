Antena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los detalles de la relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera

Tamara Gorro y Cayetano Rivera se convierten en la primera pareja sorpresa de 2026. Según nuestra colaboradora Isabel González, ambos mantienen una relación desde hace unos tres meses.

Tamara Gorro

El mundo del corazón está revolucionado ante la primera pareja del año: Tamara Gorro y Cayetano Rivera. Según ha confirmado nuestra colaboradora Isabel González en Libertad Digital, ambos están juntos desde hace varios meses.

La pareja ha pasado unos días en Dubái junto a unos amigos en común. Pese a que la influencer ha tratado de mantener la identidad de su acompañante en secreto, no han podido evitar ser captados juntos y en actitud cómplice.

La noticia ha generado multitud de reacciones, especialmente en el entorno de la pareja. ¿Estamos ante el romance del año? ¡Te lo contamos todo, a partir de las 17:00h en Antena 3!

Tamara Gorro

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los detalles de la relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera

2_Me lo quedo

Alberto ha conseguido resolver un panel de 1.275€ gracias al 'Me lo quedo'

1_Panel exprés

¡Mónica resuelve el panel exprés en el último segundo!

Receta fácil, rápida y deliciosa de Karlos Arguiñano: presa de cerdo a la soja con patata rota
Para 4 personas

Receta fácil, rápida y deliciosa de Karlos Arguiñano: presa de cerdo a la soja con patata rota

Testimonio vecinos violador hija 7 años
Presunta Violación

El entorno del padre detenido por publicar las violaciones a su hija de 7 años: "Siempre ha sido un padre amoroso"

Coliflor gratinada con salsa Aurora, de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Coliflor gratinada con salsa Aurora, de Karlos Arguiñano: "Una verdura de invierno perfecta para comenzar la semana"

Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta fácil y saludable acompañada de salsa Aurora. Una salsa de origen francés que utilizaban para introducir esta verdura a los niños.

Elecciones en Aragón.
ELECCIONES ARAGÓN

¿Ha dejado Aragón de ser la Ohio española? "Esta es una nueva muestra del debilitamiento del bipartidismo"

Carmen Lumbierres pone en duda que Aragón sea el “Ohio español” y analiza los resultados electorales. Advierte que la fragmentación del voto y el auge de la ultraderecha dibujan un escenario complejo que no puede trasladarse automáticamente a unas generales.

Susana Díaz en Espejo Público.

Susana Díaz lamenta el descalabro del PSOE en Aragón: "Mientras sigamos con este fariseísmo trilero seguirá galopando la ultraderecha"

Cándido Méndez

Cándido Méndez, sobre el acto de cierre de campaña del PP en Aragón: "El PP la caga siempre en la última fase"

Estrella Morente

Carmen Lomana, sobre la polémica entre Rosalía y Estrella Morente: "Estrella está muy molesta, siente que ha perdido su tiempo"

