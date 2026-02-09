A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los detalles de la relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera
Tamara Gorro y Cayetano Rivera se convierten en la primera pareja sorpresa de 2026. Según nuestra colaboradora Isabel González, ambos mantienen una relación desde hace unos tres meses.
Publicidad
El mundo del corazón está revolucionado ante la primera pareja del año: Tamara Gorro y Cayetano Rivera. Según ha confirmado nuestra colaboradora Isabel González en Libertad Digital, ambos están juntos desde hace varios meses.
La pareja ha pasado unos días en Dubái junto a unos amigos en común. Pese a que la influencer ha tratado de mantener la identidad de su acompañante en secreto, no han podido evitar ser captados juntos y en actitud cómplice.
Más Noticias
- Carmen Lomana, sobre la polémica entre Rosalía y Estrella Morente: "Estrella está muy molesta, siente que ha perdido su tiempo"
- Trucos sencillos para evitar que la lluvia eche a perder la ropa y el calzado
- La otra cara de la muerte de Fernando Esteso: una ruina desconocida, olvido e indignación en su entorno
La noticia ha generado multitud de reacciones, especialmente en el entorno de la pareja. ¿Estamos ante el romance del año? ¡Te lo contamos todo, a partir de las 17:00h en Antena 3!
Publicidad