Miguel Ángel lleva seis días durmiendo en su coche por miedo a los saqueos durante el temporal: "Está habiendo muchos robos"

La borrasca Marta, que entraba el sábado con fuerza en la Península tras el paso de Leonardo, terminaba de inundar gran parte del país, especialmente Andalucía. Tras varios días de aviso naranja, la lluvia da un pequeño respiro, aunque no se marcha, ya que llegan nuevos frentes.

La fuerza del temporal ha alterado la vida cotidiana de miles de personas. Evacuaciones preventivas, suspensión de clases y el cierre de carreteras forman parte de un escenario marcado por el agua y la incertidumbre, especialmente en los municipios más expuestos a las crecidas.

Miguel Ángel, un vecino de La Corta (Cádiz), ha tenido que ser desalojado, pero teme que puedan robarle en esta situación tan vulnerable. Por eso, lleva seis días durmiendo en el coche, vigilando su casa.

"Ha habido varios robos y algunos intentos por la zona", nos cuenta, "no soy el único que está durmiendo en el coche, nos vamos turnando".

Aunque la borrasca Marta se marcha, se espera la llegada de nuevos frentes, que podrían causar más daños en las zonas afectadas. Por eso, piden máxima precaución en todo el país.