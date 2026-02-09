Elisa Mouliaá se rompe al conocer que la Fiscalía pide la absolución de Errejón: "Yo impedí que me violara"

Ni una semana después de que Elisa Mouliaá retirara su acusación contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual, la Fiscalía ha pedido este lunes 9 de febrero la absolución de este al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados por la actriz, por lo que no son constitutivos de delito.

"Yo impedí que me violara..."

Tras conocerse la noticia, Elisa Mouliaá ha comparecido en directo en Espejo Público para valorar esta última hora: "Yo impedí que me violara, él me cogió de la mano y me quité en el ascensor... Impedí que me violara, no hubo nada consensuado ni implícito", apuntó.

La actriz no ha querido mojarse sobre si los actos que ella denunció en un principio son delito, pero sí que tuvieron lugar y fueron "completamente reales": "Ya no sé si es delito, estamos muy confundidos, pero yo me sentí acosada, y fui la que paró todo el rato, no hubo relaciones sexuales y él me invadió continuamente".

"Estoy harta, sé que hay más víctimas pero ninguna da el paso oficial"

Mouliaá se mostró emocionada tras conocerse la petición de la Fiscalía: "Yo no pensaba que él fuera un depredador sexual... estoy realmente emocionada. Todas las denuncias son reales, he hablado con ellas", explicó antes de referirse a otras presuntas víctimas del exdiputado de Sumar: "Estoy harta, sé que hay más víctimas pero ninguna da el paso oficial...".

Juan Soto Ivars se dirigió a la actriz en directo diciéndole que posiblemente ella misma estaba esperando "a que más gente se uniera a la denuncia", y como nadie lo hizo habría retirado esta. Después Mouliaá aseguró que el "ser un baboso es un delito según la Ley del sí es sí, ya que al no haber consentimiento explícito ni implícito se considera delito".

"Errejón es un depredador en serie"

También acusó a Errejón de haberle puesto "tres normas" esa noche y de hacer un "abuso de poder": "No hubo consentimiento en toda la noche, no es normal que la Fiscalía vaya hasta el final con el caso Rubiales y no con esto. Errejón es un depredador en serie".

