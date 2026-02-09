Juan Soto Ivarse, sobre la salida de prisión de Txeroki, exlíder de ETA: "Se intentó cargar a una trabajadora de Antena 3"

Txeroki, considerado por las fuerzas de seguridad como uno de los principales líderes de la banda terrorista ETA, ha abandonado la prisión para disfrutar de un régimen de semilibertad. El etarra acumula una condena de 377 años de cárcel por numerosos delitos, entre ellos 21 asesinatos en grado de tentativa. Además, ordenó un atentado con coche bomba e intentó asesinar con otro artefacto explosivo a la entonces delegada de Antena 3 Noticias en el País Vasco. Lo recordaba el periodista Juan Soto Ivars.

Entre las condenas impuestas en España y Francia, Txeroki llegó a sumar más de 400 años de prisión. Sin embargo, ahora podrá hacer vida fuera de la cárcel y regresar únicamente para dormir. Su excarcelación parcial ha provocado un profundo malestar entre las víctimas del terrorismo, que consideran injusto que pueda beneficiarse de este régimen sin haber mostrado arrepentimiento alguno.

A pesar de su historial, Txeroki forma parte del grupo de cerca de 100 etarras que disfrutan de esta situación de semilibertad desde el traspaso de competencias penitenciarias. Durante los distintos juicios, el exdirigente de ETA se caracterizó por su actitud desafiante hacia las instituciones judiciales.

En el programa Espejo Público se han emitido fragmentos de esos juicios en los que se aprecia su rebeldía, negándose a responder a las preguntas del tribunal con frases como: “He dicho que solo voy a responder a las preguntas de mi abogado”. En varias ocasiones también desobedeció las órdenes de los jueces, llegando a intervenir la policía para obligarlo a ponerse en pie.

"Es una persona que ha hecho un daño terrorífico y que conoce casos irresueltos de ETA"

El periodista Soto Ivars recalca que “no se le ha exigido nada” para acceder a este beneficio penitenciario.

Rubén Amón coincide en esta valoración y denuncia que Txeroki ha salido a la calle sin mostrar el más mínimo arrepentimiento: “Todo principio de reconciliación pasa por el arrepentimiento y por la disculpa, y no por el grado de amnesia con el que se está tergiversando el pasado”.

"Txeroki va a ser recibido como un héroe"

Algunos expertos advierten incluso de que el exlíder etarra podría ser recibido como un héroe en determinados entornos. “Hay veces que las sociedades optan por la paz en vez de por la justicia… quizá tengamos que pasar por un momento parecido”, concluye Soto Ivars.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.