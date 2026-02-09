Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alerta por casos de "feminización en machos" o alopecia en mascotas por contacto con medicamentos de sus dueños

Se han registrado casos de "feminización en machos", síntomas de celo en animales castrados, alopecias y trastornos del comportamiento derivados del roce con tratamientos utilizados por los dueños de las mascotas.

Imagen de archivo de una mascota

Ángela Clemente
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha comunicado el riesgo de "acontecimientos adversos en animales de compañía por contacto con medicamentos hormonales tópicos de humanos", registrándose casos de "feminización en machos", síntomas de celo en animales castrados, alopecias y trastornos del comportamiento derivados del roce con tratamientos utilizados por sus dueños.

La Aemps ha detallado que las autoridades nacionales de Suecia, Alemania, Bélgica y Finlandia han notificado casos de perros, gatos y cobayas que han desarrollado "alteraciones relacionadas con la exposición involuntaria a medicamentos dérmicos o transdérmicos en forma de parches o pomadas aplicados sobre la piel de sus dueños"

Los medicamentos en cuestión

En concreto, se trata de los medicamentos con estrógenos de los humanos los que han provocado "feminización en machos, síntomas de hiperestrogenismo en perros y gatos (incluyendo ginecomastia), síntomas de celo en animales castrados, celos persistentes y falta de desarrollo testicular, malformaciones congénitas y nacimientos prematuros".

Por otra parte, indicó la Aemps, en medicamentos que contienen testosterona se han notificado casos de alopecia, agresividad, trastornos del comportamiento, camadas con pocos cachorros y falta de celos en hembras.

Recomendaciones

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha recordado a los profesionales veterinarios ante estos casos la obligación de comunicar cualquier sospecha, a la vez que anima a los responsables de los animales a notificar directamente los acontecimientos o problemas que puedan presentar las mascotas tras la utilización de medicamentos por parte de sus dueños, "para poder contribuir a la identificación y mitigación de posibles riesgos".

Además, la Aemps recomienda no permitir que personas o mascotas "toquen, laman o se apoyen sobre la piel donde se ha aplicado el parche, gel o pomada hormonal", a la vez que advirte la necesidad de "lavarse bien las manos" después de aplicar el medicamento para evitar que la mascota entre en contacto con restos del producto.

La Agencia también aconseja a los dueños de las mascotas que cubran la zona tratada con el fin de minimizar el riesgo de una posible transferencia accidental del medicamento. "Si la mascota presenta síntomas compatibles con exposición hormonal, contacte de inmediato con un profesional veterinario y notifique el caso", señaló.

