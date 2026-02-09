El juego de azar online crece entre los jóvenes y dispara el riesgo de adicción

El Plan Nacional sobre Drogas ha publicado un nuevo informe sobre adicciones comportamentales que analiza conductas como el juego de azar, el uso de internet, las redes sociales, los videojuegos y el consumo de pornografía. Los datos muestran que en 2025 el 13% de los estudiantes ha participado en juegos de azar online y el 20,9% de forma presencial. Cifras más altas que en años anteriores y que son claramente superiores entre los chicos.

Más juego y más riesgo en los chicos

Los chicos no solo juegan más, sino que también gastan más dinero que las chicas, sobre todo en el juego online. Además, el tipo de juego es distinto: ellos participan más en apuestas deportivas, ruleta y máquinas de azar. Ellas en bingo y loterías. El informe advierte además de un aumento del posible juego problemático. En 2025 afectó al 8,4% de los chicos frente al 6% en 2023. Si juegan online, el riesgo es aún mayor.

Internet, videojuegos y pornografía

El uso problemático de internet baja entre las chicas y sigue siendo más alto entre los chicos. En redes sociales, alrededor del 15% de los estudiantes presenta un uso problemático. Los videojuegos están extendidos entre los chicos. Un 8,6% de ellos podría tener una posible adicción. Más del 84% de los estudiantes juega habitualmente.

En cuanto a la pornografía, su consumo ha disminuido, aunque más de la mitad de los jóvenes reconoce haberla utilizado en el último año.

Tratamientos en aumento

En 2023 se registraron 4.916 admisiones a tratamiento por adicciones comportamentales, la mayoría relacionadas con la adición al juego y con un claro predominio en hombres. Esto refuerza la preocupación sobre el impacto de estas conductas en la salud mental de los jóvenes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.