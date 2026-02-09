Gabriel García, maquinista, tras quedar desconvocada la huelga: "No queremos que nadie tenga que jugarse la vida en las vías"

Semanas después de los accidentes de tren de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), los maquinistas se declaran en huelga. Estos tenían pensado parar durante tres días, exigiendo mejoras en el sistema ferroviario que les garantice mayor seguridad. Sin embargo, los sindicatos y el Ministerio de Transportes ya han llegado a un acuerdo, por lo que la huelga ya ha quedado desconvocada.

La suspensión de cientos de servicios ferroviarios ha causado incidencias por todo el país. La situación se ha repetido en cientos de estaciones: aglomeraciones, retrasos y cancelaciones masivas.

Pese a que la huelga ha quedado desconvocada, los maquinistas aún creen que queda mucho por hacer. "Hay una grandísima falta de inversión y una deficiente gestión", asegura Gabriel García, maquinista con más de 40 años de experiencia.

Los maquinistas continúan reivindicando sus derechos y los motivos tras esta huelga: "No queremos que nadie tenga que jugarse la vida en las vías, que nadie tenga que soportar negligencias".

La huelga, que iba a durar hasta el día 11 de febrero, queda suspendida ante un acuerdo que promete incorporar personal y aumentar la seguridad ferroviaria. ¡Dale al play para enterarte de todo!