La rabia de un vecino de Talavera de la Reina ante las inundaciones: "Las autoridades vienen a hacerse la foto y no nos dan solución"

El temporal bautizado como Marta irrumpió el sábado con gran intensidad en la Península, apenas unos días después de Leonardo, y acabó inundando varias zonas, especialmente Andalucía. Tras jornadas marcadas por la alerta naranja, las precipitaciones aflojan ligeramente, aunque el tiempo inestable continúa debido a la entrada de nuevos frentes.

Miles de personas han sido desalojadas y continúan sin poder volver a casa. La incertidumbre y el miedo se apoderan de muchos municipios que temen los efectos del agua.

Talavera de la Reina (Toledo) es uno de los municipios más afectados por el temporal en Castilla-La Mancha. Allí, las calles están completamente anegadas y muchos vecinos llevan días sin poder salir a la calle.

"Queremos soluciones", clama Paco, un vecino, "las autoridades vienen a hacerse la foto y no nos dan soluciones". Según nos cuenta, los propios vecinos están sacando el agua con sus bombas y se sienten abandonados.

Aunque Marta comienza a retirarse, las previsiones no invitan a la tranquilidad: otros frentes se aproximan y podrían agravar la situación en las áreas ya dañadas. Ante este escenario, las autoridades insisten en extremar la prudencia en todo el territorio.