La rabia de un vecino de Talavera de la Reina ante las inundaciones: "Las autoridades vienen a hacerse la foto y no nos dan solución"
Miles de personas continúan desalojadas y, pese a que la borrasca Marta se marcha, llegan nuevos frentes que amenazan con seguir inundando España.
El temporal bautizado como Marta irrumpió el sábado con gran intensidad en la Península, apenas unos días después de Leonardo, y acabó inundando varias zonas, especialmente Andalucía. Tras jornadas marcadas por la alerta naranja, las precipitaciones aflojan ligeramente, aunque el tiempo inestable continúa debido a la entrada de nuevos frentes.
Miles de personas han sido desalojadas y continúan sin poder volver a casa. La incertidumbre y el miedo se apoderan de muchos municipios que temen los efectos del agua.
Talavera de la Reina (Toledo) es uno de los municipios más afectados por el temporal en Castilla-La Mancha. Allí, las calles están completamente anegadas y muchos vecinos llevan días sin poder salir a la calle.
"Queremos soluciones", clama Paco, un vecino, "las autoridades vienen a hacerse la foto y no nos dan soluciones". Según nos cuenta, los propios vecinos están sacando el agua con sus bombas y se sienten abandonados.
Aunque Marta comienza a retirarse, las previsiones no invitan a la tranquilidad: otros frentes se aproximan y podrían agravar la situación en las áreas ya dañadas. Ante este escenario, las autoridades insisten en extremar la prudencia en todo el territorio.
