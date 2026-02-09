Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

La rabia de un vecino de Talavera de la Reina ante las inundaciones: "Las autoridades vienen a hacerse la foto y no nos dan solución"

Miles de personas continúan desalojadas y, pese a que la borrasca Marta se marcha, llegan nuevos frentes que amenazan con seguir inundando España.

vecino talavera

Publicidad

El temporal bautizado como Marta irrumpió el sábado con gran intensidad en la Península, apenas unos días después de Leonardo, y acabó inundando varias zonas, especialmente Andalucía. Tras jornadas marcadas por la alerta naranja, las precipitaciones aflojan ligeramente, aunque el tiempo inestable continúa debido a la entrada de nuevos frentes.

Miles de personas han sido desalojadas y continúan sin poder volver a casa. La incertidumbre y el miedo se apoderan de muchos municipios que temen los efectos del agua.

Talavera de la Reina (Toledo) es uno de los municipios más afectados por el temporal en Castilla-La Mancha. Allí, las calles están completamente anegadas y muchos vecinos llevan días sin poder salir a la calle.

"Queremos soluciones", clama Paco, un vecino, "las autoridades vienen a hacerse la foto y no nos dan soluciones". Según nos cuenta, los propios vecinos están sacando el agua con sus bombas y se sienten abandonados.

Aunque Marta comienza a retirarse, las previsiones no invitan a la tranquilidad: otros frentes se aproximan y podrían agravar la situación en las áreas ya dañadas. Ante este escenario, las autoridades insisten en extremar la prudencia en todo el territorio.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

vecino talavera

La rabia de un vecino de Talavera de la Reina ante las inundaciones: "Las autoridades vienen a hacerse la foto y no nos dan solución"

Saqueos

Miguel Ángel lleva seis días durmiendo en su coche por miedo a los saqueos durante el temporal: "Está habiendo muchos robos"

Txeroki

Juan Soto Ivarse, sobre la salida de prisión de Txeroki, exlíder de ETA: "Se intentó cargar a una trabajadora de Antena 3"

Elisa Mouliaá.
Caso Mouliaá Errejón

Las lágrimas de Elisa Mouliaá por la última decisión de la Fiscalía sobre Errejón: "Partiendo de sus palabras, no hubo consentimiento"

Debate sobre menores en la caza
Polémica Caza Infantil

Choque por la caza: el Gobierno quiere vetar a los menores y los cazadores hablan de “ataque a una forma de vida”

Cayetano Rivera y Tamara Gorro
Corazón

Cristóbal Soria, sobre la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro: "Podemos poner 'follamigos'"

La influencer y el extorero son los protagonistas de una información exclusiva que asegura que mantienen una relación sentimental. Sin embargo Cristóbal Soria, amigo de él, matizaba los términos de ese supuesto romance entre Tamaroa Gorro y Cayetano Rivera.

3_Naia bote
Mejores Momentos | 9 de febrero de 2026

¡El bote se le resiste a Naia por solo unos centímetros!

La joven concursante de Bilbao ha perdido el turno en su última tirada por intentar caer en el bote.

Tamara Gorro

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los detalles de la relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera

2_Me lo quedo

Alberto ha conseguido resolver un panel de 1.275€ gracias al 'Me lo quedo'

1_Panel exprés

¡Mónica resuelve el panel exprés en el último segundo!

Publicidad