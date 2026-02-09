Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores Momentos | 9 de febrero de 2026

¡El bote se le resiste a Naia por solo unos centímetros!

La joven concursante de Bilbao ha perdido el turno en su última tirada por intentar caer en el bote.

3_Naia bote

Naia no consigue caer en el bote

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

Naia ha luchado por jugar la final con el objetivo alcanzar un bote con un premio de 1.550€, que la hubieran llevado directamente a disputar el panel final del programa, superando a Alberto.

Tras realizar tres tiradas en busca de acercarse al bote, Naia ha imprimido todas sus fuerzas en la última, con la mala fortuna de quedarse en la casilla contigua y perder el turno.

Alberto ha aprovechado la oportunidad para resolver un panel casi completo, que le ha permitido llegar a la final. Aun así, también ha intentado, sin recompensa, caer en el bote con una tirada casi imposible que diera toda la vuelta a la ruleta.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Debate sobre menores en la caza

Choque por la caza: el Gobierno quiere vetar a los menores y los cazadores hablan de “ataque a una forma de vida”

Cayetano Rivera y Tamara Gorro

Cristóbal Soria, sobre la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro: "Podemos poner 'follamigos'"

3_Naia bote

¡El bote se le resiste a Naia por solo unos centímetros!

Tamara Gorro
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los detalles de la relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera

2_Me lo quedo
Mejores Momentos | 9 de febrero de 2026

Alberto ha conseguido resolver un panel de 1.275€ gracias al 'Me lo quedo'

1_Panel exprés
Mejores Momentos | 9 de febrero de 2026

¡Mónica resuelve el panel exprés en el último segundo!

La concursante del atril amarillo ha demostrado su confianza levantando la casilla exprés con el panel a la mitad.

Receta fácil, rápida y deliciosa de Karlos Arguiñano: presa de cerdo a la soja con patata rota
Para 4 personas

Receta fácil, rápida y deliciosa de Karlos Arguiñano: presa de cerdo a la soja con patata rota

Karlos Arguiñano ha elaborado un plato que bien podría servirse en un restaurante de lujo: tiene una presencia increíble. Sin embargo, es tan deliciosa como fácil y rápida de preparar.

Testimonio vecinos violador hija 7 años

El entorno del padre detenido por publicar las violaciones a su hija de 7 años: "Siempre ha sido un padre amoroso"

Coliflor gratinada con salsa Aurora, de Karlos Arguiñano

Coliflor gratinada con salsa Aurora, de Karlos Arguiñano: "Una verdura de invierno perfecta para comenzar la semana"

Elecciones en Aragón.

¿Ha dejado Aragón de ser la Ohio española? "Esta es una nueva muestra del debilitamiento del bipartidismo"

Publicidad