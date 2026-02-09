Mejores Momentos | 9 de febrero de 2026
¡El bote se le resiste a Naia por solo unos centímetros!
La joven concursante de Bilbao ha perdido el turno en su última tirada por intentar caer en el bote.
Publicidad
Naia ha luchado por jugar la final con el objetivo alcanzar un bote con un premio de 1.550€, que la hubieran llevado directamente a disputar el panel final del programa, superando a Alberto.
Tras realizar tres tiradas en busca de acercarse al bote, Naia ha imprimido todas sus fuerzas en la última, con la mala fortuna de quedarse en la casilla contigua y perder el turno.
Alberto ha aprovechado la oportunidad para resolver un panel casi completo, que le ha permitido llegar a la final. Aun así, también ha intentado, sin recompensa, caer en el bote con una tirada casi imposible que diera toda la vuelta a la ruleta.
Publicidad