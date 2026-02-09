¡El bote se le resiste a Naia por solo unos centímetros!

Naia ha luchado por jugar la final con el objetivo alcanzar un bote con un premio de 1.550€, que la hubieran llevado directamente a disputar el panel final del programa, superando a Alberto.

Tras realizar tres tiradas en busca de acercarse al bote, Naia ha imprimido todas sus fuerzas en la última, con la mala fortuna de quedarse en la casilla contigua y perder el turno.

Alberto ha aprovechado la oportunidad para resolver un panel casi completo, que le ha permitido llegar a la final. Aun así, también ha intentado, sin recompensa, caer en el bote con una tirada casi imposible que diera toda la vuelta a la ruleta.