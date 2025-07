Rubén Amón sobre el audio filtrado de Elisa Mouliaá presionando a su amiga y testigo: "La clave es cuando dice: 'Yo tampoco creo que sea delito'"

En unos audios que han visto la luz se escucha una conversación entre Elisa Mouliáa y una amiga de la actriz. Ambas hablan sobre el testimonio de la amiga en el juicio que tiene lugar contra Íñigo Errejón, exdirigente de Más País y exdiputado de Sumar, tras la denuncia de la actriz al expolítico por supuesta de agresión sexual.

La razón de ser de un tribunal

El caso podría haber dado un vuelco a causa de esta filtración. El periodista y colaborador de Espejo Público Rubén Amón valoraba lo que acababa de escuchar: "Para mí la clave es cuando dice: 'Yo tampoco creo que sea delito'". Palabras que dice textualmente la presunta víctima.

"Estamos hablando de si hay una agresión sexual, que es el origen de una causa judicial muy grave"

Amón remarcaba algo que debiera ser evidente, y que no sería otra cosa más que la función de un órgano judicial es la de dirimir si existe delito alguno o no, pero en ningún caso llevar cabo un juicio moral: "Es la razón por la que tú juzgas. No estamos hablando de cuestiones reprobables desde el punto de vista ético".

"La precariedad de la causa"

Al mismo tiempo rechaza que pretenda disculpar los comportamientos reprobables desde el plano moral, que pueda considerarse que haya tenido Errejón: "Estamos hablando de sustanciar penalmente".

"Si quien te acusa, en una conversación dice: 'Yo tampoco creo que sea delito', está retratando la precariedad de la causa", sentenciaba el periodista.

El escritor y periodista, Ángel Antonio Herrera, manifestaba las dudas que le despierta de este caso, pese a las últimas informaciones que han visto la luz: "Me cuesta muchísimo creer que una mujer entre en un derrotero legal para denunciar unos acosos sexuales, o cosas aún mayores sin que haya algo de verdad, algo parecido".

Ángel Antonio pone de manifiesto el arduo camino que tiene por delante una persona que denuncia unos hechos semejantes, pero también subraya las intenciones que se pueden intuir de las palabras de Mouliaá a su amiga: "Está induciendo a la amiga a que secunde una cosa que ella no tiene del todo clara".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.