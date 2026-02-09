Antena3
Mejores Momentos | 9 de febrero de 2026

Alberto ha conseguido resolver un panel de 1.275€ gracias al 'Me lo quedo'

El granadino le ha arrebatado a Naia la parte que le faltaba del 'gran premio', un reloj deportivo valorado en 850€.

2_Me lo quedo

Alberto resuelve panel de 1.275€

Adrián Moreno
Tras resolver el panel de la letra oculta y caer en casillas con distintos comodines, Alberto ha acumulado estas ventajas en su casillero para resolver el panel por 1.275€.

El concursante de 22 años se ha frotado las manos al ver que, con esta renta económica, se posicionaba favorablemente para disputar la final con una suma de 1.925€.

Por si fuera poco, Alberto todavía conserva el 'super comodín' para disputar el resto del programa o en la final, en caso de que llegue a disputarla.

3_Naia bote
2_Me lo quedo
1_Panel exprés

¡Mónica resuelve el panel exprés en el último segundo!

