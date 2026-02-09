Antena3
Cristóbal Soria, sobre la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro: "Podemos poner 'follamigos'"

La influencer y el extorero son los protagonistas de una información exclusiva que asegura que mantienen una relación sentimental. Sin embargo Cristóbal Soria, amigo de él, matizaba los términos de ese supuesto romance entre Tamaroa Gorro y Cayetano Rivera.

Cayetano Rivera y Tamara Gorro

Son dos rostros populares del panorama nacional, sí, aunque ella con una proyección más internacional, y a priori se trata de dos personas muy diferentes, dos perfiles famosos con trayectorias que irían en sentidos opuestos. Tamara Gorro y Cayetano Rivera. Ella amiga de las redes sociales y la prensa, comparte sin problemas parte de su vida, él bastante receloso.

Sin embargo las últimas informaciones desveladas por una compañera de trabajo de Tamara, vinculan a ambos en una relación sentimental. La influencer, expareja del futbolista Ezequiel Garay, y colaboradora de programas de televisión, y el ex matador de toros habrían incluso viajado juntos recientemente a Dubai. Su romance contaría ya con tres meses de trayectoria a sus espaldas.

"Lo de 'pareja' lo quitaba"

"Sabía que estaban ahí picoteando, claro"

Cristóbal Soria

Cristóbal Soria, colaborador habitual de Espejo Público, amigo de Cayetano que ya salía en su defensa por su polémico accidente de tráfico, confesaba que sabía desde hace algo más de un mes que ambos 'se conocen'. Al mismo tiempo descartaba que los famosos mantuvieran una relación sentimental seria: "Yo de momento lo de 'pareja' lo quitaba", decía en relación al rótulo que acompañaba las imágenes.

Pero Soria sorprendía aún más al dar más explicaciones sobre los quehaceres de Tamara y Cayetano: "Podemos poner 'follamigos' (…) Pareja evidentemente no. Sabía que estaban ahí picoteando, claro. Son amigos con derecho a 'equis'".

"Un alma libre, soltero"

La situación del controvertido exmatador desde su ruptura de la periodista Gemma Camacho, según Cristóbal, no llevaría asociado compromiso alguno, y al ser preguntado por sí estaría 'viendo' a otras mujeres, el colaborador evitaba responder directamente, pero sus gestos hablaban por sí solos: "Ha dejado una relación y a estas alturas está como un alma libre, soltero".

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

