"Hacen que sepa quién soy realmente": las bonitas palabras de Jeremy Allen White hacia sus hijas

El actor estadounidense Jeremy Allen White ha visitado por primera vez a El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre su exitosa carrera y para presentarnos su última película, en la que se ha metido en la piel del internacional Bruce Springsteen.

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado al actor si resulta complicado para él separarse del personaje después de llevar mucho tiempo interpretándolo y poder entrar en casa siendo uno mismo.

Jeremy le ha explicado al presentador que tiene dos hijas que le hacen ser consciente de la realidad: "Hacen que sepa quién soy realmente". El actor también ha contado que sus dos pequeñas tienen personalidades completamente diferentes, pero se entiende divinamente con ellas. ¡Escucha todo lo que ha contado al respecto en el vídeo de arriba!