Impresionante

¿Qué ocurre en el cuerpo humano al cantar? El Hormiguero muestra cómo funcionan las cuerdas vocales

Por medio de una laringoscopia, hemos podido entender qué sucede en la garganta de una cantante.

La primera visita de Jeremy Allen White a El Hormiguero ha estado marcada por su simpatía y sencillez. El actor ha compartido anécdotas personales y ha demostrado por qué conecta tan bien con la gente.

Antes de despedir al invitado, Pablo Motos ha dado entrada a Marron que, junto a la doctora Isabel García-López, una otorrinolaringóloga, ha demostrado qué ocurre dentro del cuerpo humano cuando cantas.

Gracias a una laringoscopia, hemos podido ver el proceso por el cual las cuerdas vocales consiguen emitir las notas deseadas. ¡Dale a play para ver este momentazo!

