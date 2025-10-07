Jeremy Allen White habla sobre el precio de la fama: "Lo estoy asumiendo bien"

Jeremy Allen White ha visitado por primera vez El Hormiguero y ha conquistado al público con su cercanía y espontaneidad. El actor ha mostrado su lado más natural en una conversación llena de humor y momentos entrañables.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por cómo es capaz de lidiar el intérprete con la fama. Jeremy ha asegurado que lo ha llevado bien porque, por suerte, ha sido un proceso muy gradual que le ha pillado con cierta madurez: "No soy un adolescente y lo estoy asumiendo bien", ha dicho.

Además, el invitado ha despertado las risas de todos los presentes contando cuál es su truco para evitar a los paparazi. Según ha desvelado, siempre que sale de casa lo hace vestido exactamente igual para que no les compren las fotos. ¡Imperdible!