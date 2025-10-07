Así ha sido la entrevista completa a Jeremy Allen White en El Hormiguero

El público de El Hormiguero ha caído rendido ante Jeremy Allen White en su primera visita al programa. El actor ha sorprendido por su sentido del humor y su manera cercana de afrontar cada pregunta.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre su último y desafiante papel. El intérprete ha tenido que dar vida a Bruce Springsteen y ha desvelado cómo fue su primer encuentro con él para poder meterse en el papel.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por sus hijas. Jeremy se ha deshecho en elogios hacia ellas asegurando que es de las cosas más importantes que tiene en su vida: "Hacen que sepa quién soy realmente", ha dicho.

También ha habido tiempo para reflexionar sobre la fama. El actor ha afirmado que lo lleva bien gracias a que le ha llegado a una buena edad y no de adolescente. Además, ha desvelado su truco para evitar tener a paparazis persiguiéndole.