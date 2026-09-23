La carta sorpresa que llega desde prisión a Espejo Público: ¿quién la envía?

En la redacción de Espejo Público hemos recibido por sorpresa una carta directa desde la prisión de Soto del Real. El remitente es uno de los condenados por el Tribunal Supremo en el caso de las mascarillas: Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Se trata de una carta escrita a mano por Koldo, que actualmente cumple una condena de 19 años entre rejas. Desde su declaración en junio, apenas habíamos tenido noticias de él.

La carta será desgranada este jueves en el programa, aunque hemos podido abrirla en plató y conocer algunos de los temas que aborda en su interior. Todo apunta a que se trata de una respuesta a otra carta que le envió el redactor del programa Juan Rodríguez, en la que le solicitaba una entrevista.

Una página y media escrita a mano y firmada por Koldo García en la que asegura no estar en las "condiciones para atender la petición" de la entrevista. Sin embargo, sí aborda otros asuntos, como la trama de los hidrocarburos, y señala directamente a Víctor de Aldama.

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