Esta noche, Antonio Resines y Quim Gutiérrez despedirán la temporada de El Hormiguero por todo lo alto

El Hormiguero despide esta noche una nueva temporada por todo lo alto con la visita de Antonio Resines y Quim Gutiérrez. Los intérpretes serán los últimos invitados en pasar por el programa antes del parón estival, poniendo el broche final a una temporada repleta de grandes momentos, entrevistas y sorpresas.

Durante su visita, ambos actores hablarán de sus proyectos profesionales más recientes y repasarán algunas de las experiencias que han marcado sus respectivas trayectorias. Además, compartirán anécdotas de rodaje, reflexionarán sobre la evolución de sus carreras y mostrarán la complicidad y el sentido del humor que les han convertido en dos de los rostros más queridos del cine y la televisión española.

La entrevista servirá también para cerrar una temporada histórica del programa, en una noche cargada de emoción, diversión y recuerdos, en la que no faltarán las sorpresas habituales de El Hormiguero antes de despedirse de los espectadores hasta la próxima temporada.

Sobre ellos:

Antonio Resines es uno de los actores más populares y reconocidos de España. Con una trayectoria de varias décadas en cine, televisión y teatro, ha participado en numerosas producciones de éxito que le han convertido en una figura imprescindible de la interpretación española.

Por su parte, Quim Gutiérrez se ha consolidado como uno de los actores más destacados de su generación gracias a una carrera marcada por papeles protagonistas tanto en comedia como en drama. Su versatilidad interpretativa y su presencia en algunas de las producciones más exitosas del cine español le han convertido en uno de los intérpretes más valorados por el público y la crítica.

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