Imperdible
"¡Me ha engañado!": la desternillante prueba gastronómica de Barrancas y Petancas a José Andrés
Las hormigas han puesto a prueba el ojo del chef con una prueba tan divertida como complicada.
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José Andrés ha regresado a El Hormiguero para protagonizar una conversación llena de inspiración y anécdotas. El chef ha compartido historias de su trayectoria profesional y ha reflexionado sobre el impacto que la cocina puede tener en la sociedad.
Después de la entrevista, Pablo Motos ha dado paso a Barrancas que, en esta ocasión, ha aparecido acompañada de Petancas dispuesta a poner a prueba el ojo del cocinero con una prueba tan complicada como divertida.
En ella, le han mostrado al invitado una serie de productos gastronómicos a vista de microscopio y José Andrés debía adivinar de qué se trataba. Pese a que ha empezado bien, las hormigas han conseguido engañarle con una gran cantidad de alimentos. ¡Así ha sido este momentazo!
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