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Hacienda confirma que los cromos del mundial se tienen que declarar

¿Cuánto pueden llegar a valer unos cromos que coleccionan los niños? La fiebre por los cromos del Mundial lleva a Hacienda a vigilar su compraventa.

Hacienda mete mano a los cromos.

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Espejo Público
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Con la llegada del Mundial los cromos de fútbol se convierten en los grandes protagonistas. Muchos niños y coleccionistas buscan completar el álbum lanzado por Panini. Sin embargo, lo que parece un inocente intercambio con la imagen de los jugadores de cada selección se transforma en un jugoso negocio al que Hacienda ya ha puesto coto.

A partir de ahora la venta de estos cromos y otros similares se debe incluir en la Declaración de la Renta cuando genere una ganancia patrimonial. Así, si el valor de venta de nuestros cromos es superior al de compra estamos obligados a declararlos ante la Agencia Tributaria.

Hacienda hace caja

El tema de los cromos está alcanzando dimensiones desproporcionadas, tanto así que algunos cromos pueden llegar a costar miles de euros. Entre ellos se encuentran los de Lamine Yamal y Messi. "Hace dos meses me ofrecieron 4.000 por este cromo. Está firmado por Lamine Yamal y hay 99 en el mundo", cuenta un coleccionista.

El periodista financiero Ismael García explica que para declarar a Hacienda lo ganado por la venta de cromos tengo que declarar "un 19% para menos de 6.000 y un 30% para más de 6.000". Según el experto, actualmente "no hay un impuesto específico para los cromos, pero es verdad que hay una regla fiscal general que aplica a los cromos".

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