Begoña Gómez pide permiso al juez Peinado para viajar a Londres por la graduación de su hija y a la cumbre de la OTAN

Begoña Gómez ha pedido permiso para viajar al extranjero del 7 al 10 de julio de 2026 con motivo de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara y cuya vuelta se realizará vía Londres para poder acceder a la graduación de su hija.

La esposa del presidente del Gobierno ha solicitado permiso para viajar al extranjero después de que el juez Peinado decidiese adoptar medidas cautelares contra ella. En concreto se acordó la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio y la obligación de compadecer quincenalmente.

Gómez incluye en el escrito la invitación oficial que ha sido remitida por la Excma. Sra Dª Emine Erdogan, esposa del Presidente de la Republica de Turquía a Dª Begoña Gomez para participar en la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN.

Este viaje se realizará con la delegación española en avión oficial con salida el día 7 de julio. La vuelta sería en avión comercial. Argumenta la esposa del presidente que "el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al Presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos".

La defensa de Gómez recurrió dichas medidas al considerarlas desproporcionadas. El letrado de la esposa del presidente interpuso un recurso de queja a la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión acordada por Peinado sobre ella y Álvarez en el auto en el que las envió a juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Será el 13 de julio cuando la Audiencia Provincial tenga que analizar los recursos pendientes sobre este caso.