Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

La reflexión de José Andrés sobre la política: "El ambiente no tendría que estar tenso, ni en América ni en España"

El chef, que ha analizado los retos y oportunidades que afronta el sector gastronómico en la actualidad, también ha reconocido que en EEUU se vive con tensión el actual mandato de Donald Trump.

José Andres describe la situación en EEUU con Donald Trump: "El ambiente está tenso"

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Siempre es un honor recibir en El Hormiguero a José Andrés, uno de los cocineros españoles más influyentes y reconocidos a nivel internacional. El chef ha visitado el programa para repasar su trayectoria profesional, compartir sus últimos proyectos y reflexionar sobre algunas de las experiencias que ha vivido durante los últimos años. También ha hablado de su organización World Central Kitchen, que ya está ayudando en Venezuela a los afectados por el terremoto.

José Andrés explica cómo su organización ya está ayudando en Venezuela

Durante la entrevista, José Andrés ha recordado que, entre otros programas en Estados Unidos, intervino en el de Stephen Colbert. Pablo Motos ha recordado que el show de este presentador americano fue cancelado tras ser censurado por Donald Trump, y le ha preguntado al chef por las sensaciones que encuentra entre la ciudadanía de ese país: "¿La gente está con Trump o está dividida?". "El ambiente está tenso", ha respondido el cocinero asturiano, apostillando: "Y no tendría que estar tenso en ninguna parte, ni en América ni en España".

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a José Andrés en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a José Andrés en El Hormiguero

Alicio se postula como refuerzo de España para el Mundial: ¿primer perro robot en marcar un gol de cabeza?

Alicio, preparado para debutar con España: ¿primer perro robot en marcar en el Mundial un gol de cabeza?

José Andres describe la situación en EEUU con Donald Trump: "El ambiente está tenso"

La reflexión de José Andrés sobre la política: "El ambiente no tendría que estar tenso, ni en América ni en España"

El alegato de José Andrés a la gastronomía española: "Tenemos que seguir apostando por ello"
En El Hormiguero

José Andrés reivindica la gastronomía española: "Tenemos que seguir apostando por ello"

Javier cambia el guion de AlaZ
AlaZ | 30 de junio

Javier cambia el guion de AlaZ: una gran remontada, a dos del bote y órdago a David

El troleo de Roberto Leal a Miguel Diosdado por su fallo en La Pista
Mejores momentos | 30 de junio

El troleo de Roberto Leal a Miguel Diosdado por su fallo en La Pista: “Es una canción de una empresa de albañilería”

El actor tenía muy bien identificada la canción… pero no el título, y sus ocurrencias han provocado las risas en Pasapalabra.

Javier y David encuentran un aliado inesperado ante la presión general en La Pista
Mejores momentos | 30 de junio

“Gracias, Miguel”: Javier y David encuentran un aliado inesperado ante la presión general en La Pista

La reacción de algunos invitados, que han reconocido la canción a la primera, ha puesto en aprietos a los concursantes.

El “superpoder” que Javier confiesa en Pasapalabra

El “superpoder” que Javier confiesa en Pasapalabra: ¿cuántas horas es capaz de dormir?

Susana Uribarri

Susana Uribarri confirma que Bertín Osborne no le debe dinero a Hacienda pese a aparecer en la lista de morosos

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz, sobre el concierto cancelado de Omar Montes en el Orgullo: "Él mismo destruye su imagen"

Publicidad