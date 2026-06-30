La reflexión de José Andrés sobre la política: "El ambiente no tendría que estar tenso, ni en América ni en España"

Siempre es un honor recibir en El Hormiguero a José Andrés, uno de los cocineros españoles más influyentes y reconocidos a nivel internacional. El chef ha visitado el programa para repasar su trayectoria profesional, compartir sus últimos proyectos y reflexionar sobre algunas de las experiencias que ha vivido durante los últimos años. También ha hablado de su organización World Central Kitchen, que ya está ayudando en Venezuela a los afectados por el terremoto.

Durante la entrevista, José Andrés ha recordado que, entre otros programas en Estados Unidos, intervino en el de Stephen Colbert. Pablo Motos ha recordado que el show de este presentador americano fue cancelado tras ser censurado por Donald Trump, y le ha preguntado al chef por las sensaciones que encuentra entre la ciudadanía de ese país: "¿La gente está con Trump o está dividida?". "El ambiente está tenso", ha respondido el cocinero asturiano, apostillando: "Y no tendría que estar tenso en ninguna parte, ni en América ni en España".

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