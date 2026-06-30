José Andrés reivindica la gastronomía española: "Tenemos que seguir apostando por ello"

José Andrés ha visitado El Hormiguero para compartir algunas de las experiencias que han marcado su extraordinaria trayectoria profesional. El reconocido chef ha hablado de gastronomía, solidaridad y de los proyectos que le han convertido en una de las figuras más influyentes de la cocina a nivel internacional.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado al invitado por la capacidad que tienen en otros lugares del mundo de replicar la gastronomía española. El cocinero ha dicho que, gracias a la gran capacidad de exportación del país, el sabor del país puede llegar a cualquier sitio.

José Andrés ha alegado al beneficio que obtienen los productores locales para seguir defendiendo que el producto bueno español siga pudiendo ser llevado a cualquier parte. ¡Imperdible!

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