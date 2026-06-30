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La primicia de Sonsoles Ónega: Las hijas de la criada llegará en septiembre a Antena 3

La serie basada en la famosa novela de Sonsoles Ónega se podrá disfrutar en abierto en septiembre después de que arrasase en atresplayer.

La primicia de Sonsoles Ónega: Las hijas de la criada llegará en septiembre a Antena 3

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Las hijas de la criada arrasó en atresplayer. La serie basada en la famosa novela que le valió un Premio Planeta a Sonsoles Ónega se estrenó en atresplayer y ahora está cerca de poder ser vista en abierto en Antena 3.

La historia narra la vida de la familia Valdés y la construcción de un imperio marítimo en la Galicia del siglo XX. La trama se centra en el intercambio de dos niñas nacidas la misma noche, Clara y Catalina, quienes comparten el mismo padre pero tienen madres de distinta posición social.

Con Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Judith Fernández y Martina Cariddi como protagonistas y la participación especial de actores como Álex Gadea, Alejandro Vergara, Alicia Armenteros o Alba Loureiro, este estreno en abierto promete emociones fuertes. ¡Te esperamos en septiembre!

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