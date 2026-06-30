Vecinos contra el 'cruising' junto a un colegio en La Elipa: "Hay preservativos detrás de los árboles"

El pinar de La Elipa, señalado por vecinos como punto de encuentro para practicar 'cruising' junto a un colegio. Los vecinos del madrileño barrio denuncian que un pinar situado junto a un instituto se ha convertido en un lugar frecuentado para mantener relaciones sexuales al aire libre. Aseguran que la situación se repite desde hace años y que incluso existen páginas web que recomiendan este espacio como punto de encuentro para esta práctica.

"Está abandonado totalmente"

La principal preocupación de los residentes es la proximidad del lugar al centro educativo. Según denuncian los vecinos, algunos alumnos han llegado a ver encuentros sexuales a plena luz del día desde las ventanas del instituto y también el estado de abandono del pinar y la suciedad que, aseguran, generan quienes acuden a este espacio. "Es muy bonito, pero está abandonado totalmente", afirma uno de los residentes entrevistados.

Otro vecino explica que quienes mantienen relaciones sexuales "se resguardan" entre los arbustos y añade: "Venimos aquí con el perro para el paseo de todos los días y encuentras a gente haciendo sus cosas ahí, en pleno parque". Además, critican la acumulación de residuos como preservativos, toallitas, ropa interior o botellas.

"Me parece bastante fuerte"

Durante el programa intervino Trakatrá, creador de contenido, censuró que estas prácticas se produzcan junto a un centro educativo. "Una persona que le dé morbo hacerlo al lado de un colegio cuando sabe que hay niños y menores, a plena luz del día, me parece bastante fuerte", aseguró. Aún así los vecinos reclaman una mayor presencia policial y medidas para evitar que estas situaciones se produzcan en un espacio próximo a un centro educativo. Asimismo, piden reforzar la limpieza y el mantenimiento del pinar para acabar con el deterioro que, según denuncian, presenta la zona.

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