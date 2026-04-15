Los jueces critican a Bolaños por sus ataques al juez Peinado: "Se está sembrando la duda sobre la Justicia"

La Asociación Profesional de la Magistratura ha cargado contra las declaraciones del ministro Félix Bolaños sobre el juez Juan Carlos Peinado y la supuesta “persecución política” contra el presidente Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez. Desde la asociación consideran estas afirmaciones “inadmisibles” y advierten del daño que pueden causar a la confianza en la Justicia.

En una entrevista en Espejo Público, su portavoz, Alejandro González, ha señalado que las críticas del Gobierno “cuestionan la confianza de los ciudadanos en los jueces” y ha dejado entrever que podría existir una estrategia coordinada. “Si no se está intentando presionar a la Audiencia Provincial, desde luego lo parece”, ha afirmado.

González ha defendido que el caso en el que está implicada la mujer del presidente no debe tener un tratamiento especial: “Es un caso más de los muchos que se investigan en el día a día”, ha explicado, restando relevancia al hecho de que afecte al entorno del jefe del Ejecutivo.

El portavoz de la APM considera que el debate ha traspasado el terreno jurídico para entrar en el político: “Son valoraciones de naturaleza política que entran en un terreno muy complicado”. En este sentido, ha calificado de “exceso” las acusaciones de que la actuación judicial pueda suponer un ataque a un poder democrático.

Clima de desconfianza

Además, ha alertado de un clima creciente de desconfianza: “Llevamos demasiado tiempo asistiendo a un escenario en el que se está sembrando la duda sobre la actuación de los tribunales”. A su juicio, lo que está ocurriendo ahora “es una especie de cacería política que no tiene ningún sentido”. No obstante, González ha matizado que las decisiones judiciales pueden ser recurridas y revisadas por los cauces habituales: “Existe un control interno y técnico, pero no político”. Insiste en que las críticas del Ejecutivo “trascienden lo técnico” y resultan “preocupantes” para la independencia judicial.

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