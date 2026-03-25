Cándido Méndez: "Oyendo a María Jesús Montero puede decirse que no tiene abuela"

María Jesús Montero deja sus cargos como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda para dedicarse plenamente a su candidatura en las elecciones de Andalucía que se celebrarán el próximo 17 de mayo. El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno anunciaba un adelanto en los comicios llamando a los andaluces a las urnas en una plaza históricamente socialista en la que ahora gobierna la derecha.

Montero ha hablado de su salida del Gobierno, aunque aún no ha dado fecha exacta, y se ha autodefinido como "la mujer con más poder en el conjunto de la democracia".

"Yo de mis nietos y nietas también digo que son los mejores"

El que fuera secretario general de UGT Cándido Méndez destacaba que oyendo a María Jesús Montero puede decirse que no tiene abuela. "Porque esa es una encomienda de los abuelos. Yo de mis nietos y mis nietas son los mejores, además de verdad", bromeaba.

Aunque Cándido no vota en Andalucía ha querido mojarse sobre cuál sería su voto si así lo hiciera. "Suponiendo que votara allí reconozco que soy un contrasentido demoscópico", afirmaba. Afirma que él no vota a los candidatos desde hace mucho tiempo y cuando emite su papeleta lo hace pensando en la memoria de su padre y por las siglas: vota al PSOE.

Establece el sindicalista que en la época de Pedro Sánchez y Felipe González para él el rostro del partido está en la memoria de su padre, en concejales que conoce y "alcaldes que lo hacen muy bien". "Eso para mí es hacerlo muy bien".

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