María Jesús Montero, candidata del PSOE en las elecciones de Andalucía: "Vamos a revertir el colapso sanitario que sufre Andalucía"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha participado este martes en su último Consejo de Ministros antes de iniciar una nueva etapa política en Andalucía. La dirigente socialista comparecerá esta tarde en la sede del PSOE andaluz, donde asumirá su papel como candidata a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

La salida de Montero del Ejecutivo se produce tras una trayectoria continuada en el Gobierno central desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, consolidándose como una de las figuras con mayor peso dentro del gabinete.

La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE andaluz ha situado las elecciones autonómicas del 17 de mayo como un punto de inflexión para el modelo de servicios públicos en Andalucía, con especial foco en la sanidad.

Durante su intervención, Montero ha asegurado que "queda un día menos para que esa tierra vuelva a tener más igualdad, más dignidad y más derecho para todas y todos" y ha defendido que su partido está "preparado, ilusionados, convencidos de que los andaluces y andaluzas van a votar por la defensa de nuestros servicios públicos".

La dirigente socialista ha atribuido el adelanto electoral a una decisión estratégica del actual presidente andaluz. A su juicio, "Moreno Bonilla, adelantado las elecciones porque conoce el repunte del Partido Socialista en Andalucía, y también el descontento general con su gestión".

Montero ha centrado sus críticas en la situación del sistema sanitario, al afirmar que existe "el colapso de la sanidad pública andaluza, por culpa de su modelo que no aguanta". En este contexto, ha calificado la convocatoria como "una maniobra defensiva".

Además, ha señalado que la situación se refleja en problemas como el "copago, cribado del cáncer de mama, falta de pediatra", y ha defendido que el proceso electoral permitirá a la ciudadanía trasladar su posición en las urnas.

La candidata ha planteado las elecciones como una decisión directa sobre el modelo sanitario. "Estamos por tanto ante un referéndum sobre la sanidad pública. Estamos optando entre sanidad pública o Moreno Bonilla", ha afirmado, añadiendo que "se nos va la vida en ello".

Montero ha sostenido que el sistema actual presenta "las mayores listas de espera y tiempo para ser atendidos en consulta" y ha defendido la capacidad de gestión de su formación. En este sentido, ha anunciado que "mis primeros días como presidenta de la junta, aprobaremos un plan urgente para salvar la unidad pública andaluza".

Asimismo, ha recordado su etapa al frente de la Consejería de Salud, mencionando hitos como "la investigación con células Madre, el segundo transplante de cara del mundo o la primera ley de muerte digna".

La dirigente socialista ha sostrenido que los comicios del 17 de mayo "no son unas elecciones autonómicas más", sino una decisión sobre "el modelo de sociedad en el que queremos vivir".

Durante su intervención, ha señalado que la comunidad se encuentra ante una elección entre dos modelos y ha insistido en que "queda un día menos para que esa tierra vuelva a tener más igualdad, más dignidad y más derecho para todas y todos". Montero ha criticado la gestión del actual Ejecutivo autonómico, al que atribuye "el desmantelamiento, el abandono de la vivienda pública, el colapso de la dependencia o el cierre de aula de los centros educativos públicos". En esa línea, ha añadido que también se ha producido "la privatización de la universidad y de la formación profesional", lo que, a su juicio, ha afectado a la igualdad de oportunidades.

Respuesta al modelo del Gobierno andaluz

Frente a este escenario, la dirigente socialista ha defendido un proyecto centrado en la defensa de los servicios públicos. "Proponemos un proyecto en defensa de lo publico lo andalucista y feminista para Andalucía", ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que su propuesta busca responder a las necesidades de la ciudadanía.

En su intervención, también ha hecho referencia al tono de la campaña electoral. "Este es el Partido Popular de Moreno a Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia", ha señalado, tras aludir a comentarios recibidos sobre su físico. Montero ha añadido que se trata de una actitud que "desprecia, por supuesto, el talento y la inteligencia que aportan las mujeres".

La candidata socialista ha defendido que los próximos meses requieren decisiones que garanticen estabilidad y respuesta a los problemas cotidianos. Ha asegurado que su formación plantea "propuestas concretas de medidas concretas" para cuestiones como el acceso a la vivienda o la atención en los servicios públicos.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la participación electoral, al advertir de que "no podemos permanecer impasibles frente al desmantelamiento de lo público". En este sentido, ha señalado que la ciudadanía decidirá entre "recorte o derecho. Entre servicios públicos o privatización".

Montero ha concluido que el 17 de mayo representa "una gran oportunidad" y ha asegurado que el PSOE andaluz afronta la campaña con el objetivo de impulsar un cambio político en la comunidad.

Despedida en el Ejecutivo

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha trasladado el reconocimiento del Ejecutivo a la labor de la vicepresidenta. "Ha sido un Consejo de Ministros emotivo. Les digo, desde la emoción, que para mí María Jesús Montero es una espectacular politica, siempre ha sido un referente. La respeto, la quiero, me ha enseñado muchisimo. La echaremos de menos", ha afirmado.

En la misma línea se ha pronunciado, entre otros, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha subrayado la relevancia de su etapa en el Gobierno. "Quiero agradecer la labor de la vicepresidenta. La echaremos de menos tanto en el ámbito personal como profesional", ha señalado.

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