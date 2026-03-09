Juanma Moreno y un posible pacto PP - PSOE: "Con Pedro Sánchez es imposible, con Felipe González podría ser"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha sido claro al asegurar que con Pedro Sánchez, el Partido Popular no puede llegar a un pacto para conformar un Gobierno: "Mientras esté Sánchez es imposible. Yo estoy convencido que igual con otro PSOE, el de Felipe González o el de otra etapa podría ser".

Asegura que el actual presidente del Gobierno "ha llevado al extremo la política, a la máxima polarización, ha roto todos los puentes, intenta siempre llevándonos a la esquina del cuadrilátero". Y subraya que "hay cuestiones de Estado que solo la vamos a poder resolver el PP y el PSOE".

¿Se puede ignorar a Vox?

Vox es la tercera fuerza electoral en España y Moreno asegura que "si entra en el Gobierno o Sánchez no está, se desinflará". Explica que el presidente del Gobierno "es un elemento de referencia" para los de Abascal: "Es una simbiosis, entre ellos se retroalimentan".

Añade que el Partido Popular no puede "estar con un espejo retrovisor mirando a Vox" porque afirma ser "dos opciones políticas distintas" por lo que "tenemos que plantear nuestro proyecto y convencer e ilusionar a la gente sobre nuestro proyecto, independientemente de lo que diga o haga Vox".

La cita al programa coincide con la cuenta atrás de la convocatoria de elecciones en Andalucía, aún sin fecha. "Cuando toca, en junio", ha recordado Moreno sobre la fecha de las elecciones, avanzando que será en abril cuando se disuelva el Parlamento andaluz.

"Estaban sacando los cadáveres"

En cuanto al accidente de Adamuz que dejó 46 fallecidos, asegura que cuando conoce lo sucedido estaba en su casa y va directamente al lugar del accidente. Cuando llega los servicios de emergencia haciendo un triaje a todos los pasajeros de los trenes.

"Yo llego a la zona cero y ya lo que me encuentro es calzados, comida de bebé, apuntes, prendas llenas de sangre y sobre todo los cadáveres", recuerda, añadiendo que "estaban sacando ya los cadáveres del Alvia".

"No sabía de que me hablaban"

Uno de los casos más polémicos de la presidencia de Moreno son los cribados de cáncer que afectaron a más de 2.000 mujeres que no recibieron el resultado de su prueba inicial no concluyente: "Lamentablemente tuvimos un error en 2317".

Tacha lo sucedido de "error imperdonable" señalándose a sí mismo, ya que "estaba en una rueda de prensa en un consejo de gobierno y me preguntaban y no sabía de qué me estaban hablando. Y por eso cayó en cadena toda la cúpula de la Consejería de Salud".

"Ha costado décadas entrar en EE.UU."

Sobre la amenaza de Donald Trump de cortar relaciones comerciales con España por su postura en la guerra de Irán, el presidente andaluz detalla que del aceite dependen unas 250.000 familias en Andalucía: "Ha costado décadas entrar en el comercio de Estados Unidos y sería un mazazo perderlo".

El presidente de la Junta de Andalucía acude por primera vez a 'El Hormiguero'. Este lunes recordaba en 'X' su asistencia al programa con gran entusiasmo por sentarse con Pablo Motos y "las hormigas más famosas de España": "Tengo muchas ganas de pasar un buen rato con vosotros y de conocer a las hormigas más famosas de España: Trancas y Barrancas".

