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Violador multirreincidente

Juan Soto Ivars, sobre el violador de Montjuic: "Vienen kinkis de Marruecos que saben que aquí la Policía es menos brutal que en su país"

El presunto violador que agredió a una mujer el pasado 13 de febrero estaba de permiso penitenciario y cuenta con antecedentes por agresión sexual

Imagen de Juan Soto Ivars

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido al presunto autor de la violación de una mujer el pasado 13 de febrero en los Jardines de Mossèn Costa i Llobera en Montjuic. Precisamente, estos hechos sucedieron a plena luz del día mientras la mujer paseaba a sus perros y cuando el presunto violador estaba de permiso penitenciario.

El presunto violador, de 25 años, es un agresor sexual que ya fue condenado por al menos cuatro violaciones en 2018, cuando era menor de edad. En su momento, el joven fue condenado a la máxima pena que permite la ley del menor, a 8 años de internamiento por agredir a mujeres. Tal y como ha detallado Guillem Ramos Salvat, periodista de 'El Caso', "las agresiones que cometió siendo menor de edad eran brutales" y asegura que "cuando lees su historial, se te ponen los pelos de punta".

Asimismo, Ramos Salvat explica que, después de que el sujeto cometiese esas agresiones, "volvió a prisión a las 17:00 horas y pidió cortarse el pelo", posiblemente para evitar ser captado por las cámaras de videovigilancia del parque.

"Volverá a salir de prisión y volverá a delinquir"

Para Serafín Giraldo, inspector de policía, el presunto violador "no se puede reinsertar" y asegura que "volverá a salir y volverá a delinquir". Asimismo, detalla que no se puede hacer nada para volver a evitarlo y reitera que ese individuo "es un peligro".

Por otro lado, Ana Iris Simón considera que es "necesario abrir un debate en el que dejemos al lado la ideología", ya que "la izquierda defenderá la idea de la reinserción y la derecha va a criminalizar a un colectivo como los migrantes" y pide que haya un "debate realista" en el que se expongan que estos debates existen.

Sobre ese "debate realista", Iñako Díaz alerta de que su apertura puede derivar "en una carta ancha para convertirlo en una caza al inmigrante", "que es lo que tiende a pasar".

"Vienen kinkis de Marruecos que saben que aquí la Policía es mucho menos brutal que en su país"

Según Juan Soto Ivars, "este caso es muy particular". Ha detallado que "hay una parte de la inmigración que viene de Marruecos que son kinkis": "En Marruecos hay mucha gente abandonada y hay un tipo de persona que viene que es un kinki que sabe que aquí la Policía es mucho menos brutal que en su país".

Para Soto Ivars, este es "un problema que hay que enfrentar, debatir y meter en la agenda sin xenofobias y sin criminalizar". Por último, considera que esta realidad "no se puede evitar porque te atropella".

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