Cayetano Martínez de Irujo desvela cómo está la relación con sus hermanos: "Con Carlos me llevo bien y con Eugenia también"
La relación de los hermanos de la Casa de Alba atravesó años muy complicados. Hoy, Cayetano Martínez de Irujo nos cuenta en qué punto se encuentra con todos ellos.
Cayetano Martínez de Irujo ha recordado a su madre, la duquesa de Alba, en el centenario de su nacimiento. Este ha hablado abiertamente de su infancia en una familia aristocrática, de su relación con su madre y lo que supuso la muerte de su padre.
Uno de los asuntos de más actualidad de la Casa de Alba es la relación entre los hijos de la duquesa. Durante años fue tensa y la gestión de la Casa les llevó a enfrentarse entre ellos, pero la reciente boda de Cayetano ha permitido acercar posturas.
Quienes sí acudieron a la boda fueron Carlos Fitz-James Stuart, el hermano mayor, y Eugenia Martínez de Irujo. "Con Carlos me llevo bien, se han limado asperezas", asegura, "con Eugenia he recuperado también".
Sin embargo, llama la atención que no menciona a su hermano Alfonso y, en especial, a Jacobo, con quien aún no habría recuperado relación. ¡Dale al play para escuchar su entrevista!
