La mejor amiga de Salma, la mujer secuestrada 2 años en Murcia: "Cuando le destrozó el ojo me dijo que se había caído por las escaleras"

Su presunto agresor, Alberto, conocido en el pueblo como ‘El Coleta’, apenas salía de casa y, según el testimonio de la víctima recogido por El País, la dejaba maniatada y encerrada en el baño cada noche después de golpearla o violarla. Este viernes, todavía en estado de shock y con visibles secuelas físicas, Salma relató los hechos ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Murcia, tras lograr escapar aprovechando un descuido de su captor.

La pesadilla comenzó en abril de 2024, cuando decidió dejar Barcelona para iniciar una nueva vida con quien creía que era “buena persona y buen padre”. Sin embargo, la violencia empezó casi desde el primer día. Aislada, sin móvil y bajo amenazas constantes —llegó a asegurar que él le decía dónde la enterraría cuando la matara—, Salma soportó golpes con puños, palos y barras metálicas. Solo pudo salir de la vivienda en contadas ocasiones, una de ellas tras una brutal agresión que le hizo perder la visión de un ojo. Ahora, tras su huida y con varios implicados detenidos y en libertad provisional, asegura que seguirá adelante con la denuncia “hasta el final”.

Le cambiaba el número de teléfono y las redes sociales

El testimonio de la mejor amiga de Salma, al que ha tenido acceso Espejo Público gracias al trabajo de nuestro compañero Adrián, aporta nuevos y estremecedores detalles sobre el aislamiento y el control al que presuntamente fue sometida la víctima. Según ha relatado en directo, ella era la persona más cercana a Salma en Murcia y llevaba días intentando localizarla sin éxito. “Fui a la discoteca donde trabajaba porque no me cogía el teléfono. Él estaba de portero. Le dije que venía a llevármela y me respondió: ‘Sí, llévatela, que esta chica está más loca’”. Asegura además que el joven hablaba “fatal” de ella y que le cambiaba constantemente el número de teléfono y las redes sociales para impedir que pudiera mantener el contacto con su entorno.

"Si hubiera sabido dónde está, habría ido la primera"

La amiga conserva capturas de videollamadas en las que, según explica, Salma aparecía con el ojo cerrado y el cuerpo lleno de moratones. “Ella me decía que se había caído por las escaleras, que estaba bien. Ahora entiendo por qué mentía”, lamenta. Ante la falta de noticias, llegaron a darla por desaparecida, pero la búsqueda se archivó al considerarse una marcha voluntaria. “Yo me recorrí la zona en moto, preguntando, gritando… Nadie habló. Si hubiera sabido dónde estaba, habría ido la primera”, asegura, visiblemente afectada.

