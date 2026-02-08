ELECCIONES ARAGÓN
Elecciones Aragón 2026 en directo: Los principales líderes ya han votado
Sigue aquí toda la información de última hora sobre las elecciones de Aragón.
Los colegios electorales de Aragón han abierto sus puertas a las 9:00 horas de este domingo para dar comienzo a una nueva jornada electoral en la que más de un millón de ciudadanos están llamados a decidir la composición de las Cortes de Aragón y, con ello, el rumbo político de la comunidad para los próximos cuatro años.
A esta hora han votado ya Marta Abengochea, que ha ejercido el voto a las 10:00h en el CPI Parque Venecia, en Zaragoza y a la misma hora ha acudido a as urnas el candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte. Minutos más tarde, a las 10:15h, ha ejercido al voto el actual presidente, Jorge Azcón en el IES Virgen del Pilar, junto a su hijo, quien ha ejercido el derecho al voto por primera vez. Pasadas las 10:30 horas ha acudido a votar la candidata del PSOE, Pilar Alegría.
Por primera vez en su historia, Aragón celebra elecciones autonómicas anticipadas, siendo las segundas del actual ciclo electoral en las comunidades autónomas, iniciado en Extremadura y que continuará el próximo mes en Castilla y León. La jornada electoral llega marcada por la fragmentación política y la incertidumbre sobre la futura composición de las Cortes de Aragón.
Así son los principales candidatos
Los votantes podrán elegir entre 14 candidaturas, de las cuales ocho ya tienen representación parlamentaria.
El actual presidente, Jorge Azcón (PP), busca la reelección. Zaragozano de 1973 y licenciado en Derecho, Azcón alcanzó la presidencia en 2023 gracias a un pacto con Vox y con una trayectoria política consolidada en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde fue alcalde tras las elecciones de 2019.
El PSOE presenta a Pilar Alegría, líder del partido en Aragón desde hace un año. Alegría, nacida en 1977, ha ocupado cargos relevantes a nivel autonómico y nacional, incluyendo ministra de Educación y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez. Ya se enfrentó a Azcón en las elecciones municipales de 2019.
Por Vox, el candidato es Alejandro Nolasco, licenciado en Derecho y natural de Pamplona. Fue vicepresidente primero del Gobierno de Aragón tras el acuerdo con el PP en 2023, aunque la coalición terminó al año siguiente. Su carrera política comenzó como concejal en Teruel en 2019.
Chunta Aragonesa apuesta por Jorge Pueyo, nacido en 1995 en Fonz (Huesca), abogado y diputado en el Congreso. Es conocido por su defensa de la lengua aragonesa y su paso por la televisión autonómica, además de ser el candidato más joven de esta elección.
Teruel Existe, con Tomás Guitarte, centra su mensaje en la lucha contra la despoblación y la mejora de infraestructuras en los territorios rurales. Arquitecto y natural de Teruel, Guitarte ha sido diputado en el Congreso y ya encabezó la lista autonómica en 2023.
En la izquierda, que se presenta dividida, destacan María Goikoetxea (Podemos–Alianza Verde), exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer, y Marta Abengochea (IU–Sumar), vinculada al sindicalismo y con experiencia municipal en Zuera.
Cierra el abanico de aspirantes Alberto Izquierdo (PAR), nacido en Gúdar, alcalde desde 2003 y portavoz de su partido, con experiencia como diputado en las Cortes.
Con las urnas ya abiertas, Aragón afronta una jornada decisiva en un contexto político marcado por la pluralidad y la posible influencia de la fragmentación del voto en la formación del próximo gobierno autonómico.
Elecciones Aragón 2026 en directo: El hijo de Jorge Azcón vota por primera vez
A las 10:15h ha ejercido al voto Jorge Azcón acompañado de su hijo, quien votaba por primera vez tras cumplir la mayoría de edad. Ambos lo han hecho en Zaragoza, en el IES Virgen del Pilar.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Jorge Azcón tras votar: "Vamos a ganar las elecciones"
Jorge Azcón ha acudido a votar a las 10:15 horas de la mañana, junto a su familia. A su salida del colegio electoral ha comparecido ante los medios de comunicación y ha animado a los aragoneses a votar.
"Son las primeras elecciones en las que Aragón tiene la oportunidad de hablar solo en Aragón, pero seguro que se nos va a escuchar en toda España. Creo que hemos hecho una buena campaña, espero que vamos a ganar las elecciones", ha reconocido.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Pilar Alegría ya ha votado
A las 10:33 ha acudido a votar la candidata del PSOE, Pilar Alegría, en el colegio electoral Plaza San Francisco, y antes de hacerlo, ha hecho un llamamiento ante los medios de comunicación, para que "los ciudadanos salgan de casa y vayan a votar".
Elecciones Aragón 2026 en directo: Tomas Guitarte anima los aragoneses a que vayan a votar
El candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha ejercido su derecho al voto a las 10:00 horas, y ha hecho un llamamiento a los aragoneses a que vayan a votar.
"Animo a que voten, es uno de los recursos más bonitos que tenemos los ciudadanos. Es muy importante que decidan cómo quieren que sea el Aragón del futuro", ha reconocido ante los medios de comunicación.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Azcón ha votado junto a su familia
A las 10:15h, ha ejercido al voto el actual presidente, Jorge Azcón en el IES Virgen del Pilar, ubicado en el paseo de los Reyes de Aragón, 20, en Zaragoza, rodeado de su familia.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Estos han sido los más madrugadores en votar
Los candidatos más madrugadores en votar han sido: Marta Abengochea, que ha ejercido el voto a las 10:00h en el CPI Parque Venecia, en Zaragoza y a la misma hora ha acudido a as urnas el candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte.
Elecciones Aragón 2026 en directo: 33.000 jóvenes votarán por primera vez
En estas elecciones casi 33.000 jóvenes votarán por primera vez tras haber cumplido la mayoría de edad. La mayoría de ellos se concentran en Zaragoza, con un total de 24.561 nuevos votantes, en Huesca lo harán 5.259 jóvenes y 3.061 en Teruel.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Así vivió Azcón su jornada de reflexión
El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, dedicó la mañana de su jornada de reflexión para visitar la basílica del Pilar en Zaragoza, acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, y posteriormente tomó un vermú con su equipo de campaña en El Tubo.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Marta Abengochea votará a las 10:00 h
La candidata a la presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ejercerá el derecho al voto este domingo 8 de febrero a las 10:00 horas, en el CPI Parque Venecia, en Zaragoza.
Elecciones Aragón 2026 en directo: El Gobierno de Aragón comparecerá a las 10:00 h
El Gobierno de Aragón tiene previsto comparecer a las 10.00 horas para informar sobre la apertura de los colegios electorales. Más tarde, se informará sobre el porcentaje de participación, a las 11.15, a las 14.15 y a las 18.15 horas.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Azcón será el primero en votar
El candidato del Partido Popular a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ejercerá este domingo a las 10:00 horas su derecho a voto en el IES Virgen del Pilar, ubicado en el paseo de los Reyes de Aragón, 20, en Zaragoza.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Se abren los colegios electorales
A las 9:00 h se han abierto los 999 colegios electorales habilitados, en los 731 municipios de la comunidad aragonesa.
Elecciones Aragón 2026 en directo: Zaragoza, la provincia con más electores
1.036.321 son los aragoneses llamados a las urnas en estas elecciones autonómicas, siendo Zaragoza la provincia con más electores (725.471 personas), seguida de Huesca (165.992 electores) y Teruel (100.430 personas).
Elecciones Aragón 2026 en directo: sigue la última hora de la jornada electoral aragonesa al minuto
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de las noticias de última hora sobre las elecciones de Aragón.
