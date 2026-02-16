Antena3
Los problemas de Susana Saborido para ir al baño

EL CAPITÁN EN JAPÓN

Susana Saborido se toma con humor su inesperado contratiempo en el baño

La mujer de Joaquín sorprende al confesar su malestar y lanzar una frase tan directa como llamativa sobre lo que ocurre en el baño.

Carmen Pardo
Publicado:

En plena aventura en Japón, Susana Saborido protagoniza uno de los momentos más comentados al sincerarse sobre un problema tan cotidiano como incómodo. Su naturalidad al contarlo sorprende en mitad del viaje.

Lejos de dramatizar, opta por el humor para explicar cómo está viviendo la experiencia en el país asiático, convirtiendo un contratiempo personal en una escena tan espontánea como divertida dentro de El capitán en Japón.

