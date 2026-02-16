La advertencia de la politóloga Carmen Lumbierres: Vox bloqueará gobiernos y Azcón no será presidente

La politóloga aragonesa Carmen Lumbierres apunta a un horizonte de bloqueo institucional. "Posiblemente Vox tendrá bloqueados a todos los gobiernos autonómicos hasta las elecciones generales", sostiene, en referencia al papel decisivo que puede desempeñar la formación en distintos territorios.

Voto dual y dificultad para extrapolar resultados

Pese al retroceso socialista en la comunidad, Lumbierres advierte de que no es sencillo trasladar automáticamente estos datos al ámbito estatal. El llamado voto dual, cuando un mismo elector opta por opciones distintas según el tipo de comicios, puede alterar por completo el escenario. En este sentido, subraya que es "difícil extrapolar los resultados autonómicos a lo que puede pasar en unas elecciones generales".

PSOE en declive

Sobre la situación del Partido Socialista, la analista es clara: "Creo que el PSOE se engañaba pensando que recuperara votos en las generales".

A su juicio, el desgaste propio de los años en el Gobierno, la consolidación del bloque de la derecha y la incertidumbre en el espacio de la izquierda complican una recuperación a corto plazo.

Tendencias actuales

En clave autonómica, Lumbierres lanza una advertencia sobre la evolución del electorado: “Vox es el partido del futuro nos guste o no nos guste”. Basa esta afirmación en los datos de apoyo entre los votantes de entre 18 y 45 años.

En pleno debate sobre pactos, Carmen Lumbierres marca distancias entre las estrategias del bloque conservador. “Por supuesto que el PP quiere que Vox entre a formar parte de los gobiernos o que los apoye de manera externa”.

Pero Vox, sostiene, persigue otro objetivo: “ir a corto plazo para sacar en cada elección el máximo porcentaje posible”, algo difícilmente compatible con asumir el desgaste de gobernar. Para frenar esta dinámica, considera imprescindible una respuesta coordinada. Según explica, se necesita una estrategia nacional clara. En este punto, señala que el PP sí cuenta con una hoja de ruta definida, mientras que el PSOE carece de ella.

