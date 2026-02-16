Maya Hawke ha dado el "sí, quiero" en una boda celebrada en la ciudad de Nueva York junto al cantautor Christian Lee Hutson, con quien mantiene una relación desde hace varios años. La ceremonia, que no había sido anunciada previamente, ha reunido a familiares, amigos cercanos y a numerosos compañeros de reparto de la actriz en Stranger Things, pocos días después del final definitivo de la serie.

Entre los invitados han destacado varios de sus coprotagonistas en la ficción: Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery, que han acompañado a Hawke en uno de los días más importantes de su vida. La boda ha funcionado así como un reencuentro informal del grupo que ha crecido junto a la actriz a lo largo de los años en la serie de Netflix.

Sin embargo, quien no ha hecho acto de presencia en el evento ha sido David Harbour. Tampoco acudió la protagonista de la serie, Millie Bobby Brown. Dos ausencias llamativas, teniendo en cuenta las polémicas vividas entre ambos meses antes del estreno de la temporada final.

La ceremonia también ha contado con la presencia de sus padres, los actores Uma Thurman y Ethan Hawke, que se han reunido públicamente para acompañar a su hija en este momento especial, a pesar de haberse separado en 2005. Junto a ellos estuvo el hermano de la actriz, Levon Roan Thurman-Hawke. Para la ocasión, Maya ha lucido un vestido de novia blanco acompañado de un abrigo de invierno con plumas, mientras que Hutson ha optado por un esmoquin clásico. Thurman ha elegido un vestido azul claro con zapatos a juego y Ethan Hawke ha aparecido vestido completamente de negro.

Maya y Christian Lee Hutson se conocieron hace años en el ámbito musical. El cantautor neoyorquino, que abrió conciertos en la gira de Phoebe Bridgers entre 2022 y 2023, colaboró además en el álbum de Hawke de 2024, Chaos Angel. Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación discreta, con pocas apariciones públicas conjuntas.

La boda de Maya Hawke no solo marca un nuevo capítulo en su vida personal, sino que también ha servido como un emotivo reencuentro con las personas que han acompañado su carrera desde sus inicios, tanto en el ámbito familiar como en el profesional.