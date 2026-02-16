Antena3
El mensaje de Daniel Illescas a Willy Bárcenas ante su duelo: “No te confíes, voy a por todas”

Los concursantes han explicado cómo se ven ante los retos a los que tendrán que enfrentarse en el séptimo programa de El Desafío.

El mensaje de Daniel Illescas a Wily Bárcenas

Carmen Pardo
Publicado:

Eduardo Navarrete no está muy satisfecho con su próximo desafío, meterse en hielo en un reto de escapismo, “yo creo que se han equivocado, no sé qué esperan de mí” ha dicho el ganador de la sexta gala.

Daniel Illescas ha confesado que El Puente no le motiva mucho, pero le gusta que sea un reto frente a su amigo Willy Bárcenas. El influencer ha querido dejar un mensaje para el cantante.

Patricia Conde ha explicado que el equilibrio no sabe si es su fuerte ante su desafío. José Yélamo afronta la prueba de conducción con ganas e intención de machacarle.

María José Campanario ha afirmado que tiene muchas ganas de bailar y Jessica Goicochea quiere enfrentarse a la apnea con ilusión.

Willy Bárcenas ha querido responder a Daniel Illescas ante su duelo en El Puente, “no se te puede dar todo bien” ha dicho el cantante ante la dinámica del influencer en El Desafío.

