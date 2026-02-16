Sinem Ünsal, la protagonista de En tierra lejana, irrumpe en La ruleta de la suerte con un mensaje muy especial

En tierra lejana, la nueva serie turca que ha llegado a Antena 3, se ha colado en La ruleta de la suerte protagonizando uno de sus paneles con crono.

La sorpresa nos la hemos llevado cuando Jorge Fernández ha confesado que la protagonista ha dejado un mensaje muy especial para todos los seguidores.

En perfecto español, Sinem Ünsal ha mandado un cariñoso saludo a todos los seguidores españoles que ya pueden disfrutar de la serie, esta noche y mañana a las 23:00 horas en Antena 3.

El fenómeno televisivo que ha conquistado los corazones de todo el mundo llega a Antena 3 con una historia marcada por la venganza, en la que Alya Albora, una madre valiente, está dispuesta a arriesgarlo todo por salvar a su hijo en una sociedad gobernada por el honor y la tradición.