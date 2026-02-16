“Dos años, un mes y once días”: Ferit le demuestra a Seyran que nunca la ha olvidado

El reencuentro ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. Al verse frente a frente en la boda de Abidin, Seyran y Ferit se han quedado paralizados a muy pocos centímetros el uno del otro. Los dos han intentado aparentar normalidad y han hecho un esfuerzo enorme por parecer fuertes, como si el pasado ya no les doliera, pero sus gestos han dicho todo lo contrario.

Seyran ha intentado mantener la calma. Sin embargo, Ferit no ha podido fingir tanto y le ha recordado el tiempo exacto que ha pasado desde la última vez: “Dos años, un mes y once días”. Ha dejado claro que no ha dejado de pensarla ni un solo día, a pesar de todo.

Ha sido un momento cargado de tensión donde ambos han luchado por no romperse. Han intentado demostrar que ya no queda nada del amor que se tenían, pero la química ha vuelto a aparecer de golpe.

Sin embargo, todo se ha vuelto aún más difícil cuando ha llegado Sinan; ahí, Ferit ha usado lo divertido que siempre es con sus bromas para esconder su dolor, dejando a Seyran con el corazón en un puño.