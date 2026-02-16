Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 75

“Dos años, un mes y once días”: Ferit le demuestra a Seyran que nunca la ha olvidado

Ferit ha dejado a Seyran sin palabras al confesarle que sabe exactamente cuánto tiempo llevan separados. ¿Podrán seguir fingiendo que ya no se quieren?

Seyran

Publicidad

El reencuentro ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. Al verse frente a frente en la boda de Abidin, Seyran y Ferit se han quedado paralizados a muy pocos centímetros el uno del otro. Los dos han intentado aparentar normalidad y han hecho un esfuerzo enorme por parecer fuertes, como si el pasado ya no les doliera, pero sus gestos han dicho todo lo contrario.

Seyran ha intentado mantener la calma. Sin embargo, Ferit no ha podido fingir tanto y le ha recordado el tiempo exacto que ha pasado desde la última vez: “Dos años, un mes y once días”. Ha dejado claro que no ha dejado de pensarla ni un solo día, a pesar de todo.

Ha sido un momento cargado de tensión donde ambos han luchado por no romperse. Han intentado demostrar que ya no queda nada del amor que se tenían, pero la química ha vuelto a aparecer de golpe.

Sin embargo, todo se ha vuelto aún más difícil cuando ha llegado Sinan; ahí, Ferit ha usado lo divertido que siempre es con sus bromas para esconder su dolor, dejando a Seyran con el corazón en un puño.

Ferit y Seyran

Dos años después, Seyran y Ferit se cruzan en la boda y el tiempo se detiene

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Seyran

“Dos años, un mes y once días”: Ferit le demuestra a Seyran que nunca la ha olvidado

Ferit

“Muérete si quieres”: el golpe de realidad de Suna que destrozó a Ferit y lo obligó a renunciar a Seyran

Ferit y Seyran

Dos años después, Seyran y Ferit se cruzan en la boda y el tiempo se detiene

Seyran
Capítulo 75

Los celos de Sinan amenazan su relación con Seyran: “¿Vamos a vivir con nuestro pasado o nuestro futuro?”

Alya y Cihan
Capítulo 1

¿Quién ha recibido el disparo? El forcejeo entre Cihan y Alya acaba en sangre

Demir
Capítulo 1

“Me destrozaron la vida”: Demir Baybars siembra el pánico al confesarle a Alya su odio por Boran

El hombre más temido por el clan Albora, se ha colado en el entierro para acercarse a Alya y hacerle una advertencia que la ha dejado paralizada de miedo.

Ecmel
Capítulo 1

¡Ajuste de cuentas en los Albora! Ecmel reaparece para maldecir a los suyos en el entierro de Boran

El último adiós a Boran ha terminado de la peor manera posible. Ecmel, el hermano del difunto Ahmet Albora, ha salido de la cárcel con un permiso especial para ir al cementerio, pero en lugar de presentar sus respetos, ha aprovechado el momento para ajustar cuentas con todo el mundo

Alya

“No sois gente normal”: Alya se planta tras ser acusada de traicionar al hombre que amaba

Nare

“Me pegaste embarazada”: Nare se rompe al recibir la llamada de Özkan

Kaya y Zerrin

“Quiero estar entre tus brazos”: el beso frustrado de Kaya y Zerrin que confirma su amor prohibido

Publicidad