Cándido Méndez (UGT): "Me dieron muchos palos por decir que el presidente del Gobierno renunciara a ser secretario general del partido"

Espejo Público ha analizado hoy la entrevista de Isabel Pardo de Vera, la que fuera secretaria y presidenta de Adif, en el diario El País. Pardo de Vera señala en sus declaraciones que Ábalos mandaba muchísimo y hablaba de primera mano desde el Gobierno sin que nadie le cuestionara.

Mantiene además que ella es inocente respecto a la contratación de una de las parejas de Ábalos en Adif y que precisamente le comunicó al entonces ministro de Transportes que no se le iba a prorrogar el contrato.

"Al Gobierno se le ha derrumbado el muro de la 'fachoesfera'"

El exsecretario general de UGT Cándido Méndez señala que la estrategia del Gobierno ha sido la de identificar como 'fachoesfera' a todos los medios de comunicación que sacaban algún tipo de noticia de este tipo. "Ahora ese muro se ha derrumbado porque hay un periódico que no estaba incluido en ese ámbito que confirma unas informaciones que se vienen repitiendo. Es la señal de que esta situación es cada día más insostenible", mantiene.

"El partido tiene que tener un papel independiente al Gobierno en la lucha contra la corrupción"

Para el que fuera líder de los socialistas madrileños Juan Lobato existe cierta confusión entre la dirección política de un partido y la dirección de un Gobierno. "Ábalos en ese momento no tenía un papel de vicepresidente pero es evidente que esa confusión entre liderazgos de partido y liderazgos de Gobierno hacían que su poder, la capacidad de influencia, fuera tan alta. Esto influye en muchos elementos como la lucha contra la corrupción. El partido tiene que tener un papel independiente del Gobierno porque el partido tiene también que fiscalizar al Gobierno de su propio partido, marcarle las líneas ideológicas pero también hacer un control en términos de corrupción de señalar y hacerse preguntas. Eso es sano para la democracia de un mismo partido. Esa confusión no ayuda a que la democracia pueda funcionar mejor".

Añade Cándido Méndez que desde el primer momento él ya habló de separar esos dos poderes. " A mí me dieron más palos que a una estera cuando sugerí al presidente el Gobierno a que renunciara a la secretaria general del partido", afirma.

